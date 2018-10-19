Болтон рассказал о своих планах на время визита в Москву

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что по прибытии в Москву намерен продолжить диалог, начатый Россией и Соединёнными Штатами во время саммита в Хельсинки.
Болтон рассказал о своих планах на время визита в Москву
  • Reuters

Об этом Болтон написал в Twitter.

«Завтра отправляюсь в Москву, чтобы встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым. Продолжим обсуждения, которые начались между нашими странами в Хельсинки», — заявил советник.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Болтон будет находиться в России с официальным визитом 22—23 октября.

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