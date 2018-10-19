Болтон рассказал о своих планах на время визита в Москву

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что по прибытии в Москву намерен продолжить диалог, начатый Россией и Соединёнными Штатами во время саммита в Хельсинки.

Об этом Болтон написал в Twitter.

Heading to Moscow tomorrow to meet with senior Russian leaders, including Foreign Minister Sergei Lavrov and Security Council Secretary Nikolai Patrushev, to continue discussions that began in Helsinki between our two countries. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 19 октября 2018 г.

«Завтра отправляюсь в Москву, чтобы встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым. Продолжим обсуждения, которые начались между нашими странами в Хельсинки», — заявил советник.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Болтон будет находиться в России с официальным визитом 22—23 октября.