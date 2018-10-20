NYT: США намерены сообщить России о подготовке к выходу из ДРСМД

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Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует на следующей неделе сообщить России о подготовке к выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников и зарубежных дипломатов.

Как отмечается, Трамп «склоняется к тому, чтобы покинуть тридцатилетний договор» в связи с тем, что Россия, как утверждается, несколько лет «его нарушала»

«И потому что он сдерживает Соединённые Штаты от развёртывания нового оружия для противодействия растущему арсеналу оружия средней дальности, которое развернул Китай», — говорится в тексте.

Ранее газета The Guardian писала, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на выходе США из ДРСМД.

Болтон будет находиться в России с визитом 22—23 октября.

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