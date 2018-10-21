Горбачёв прокомментировал решение Трампа о выходе из ДРСМД

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Экс-президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора о РСМД.
Горбачёв прокомментировал решение Трампа о выходе из ДРСМД
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что бывший глава СССР обвинил президента США в «недостатке мудрости» в связи с данным решением.

«Горбачёв раскритиковал Трампа за «недостаток мудрости» в связи с его планом по прекращению ядерного договора времён холодной войны», — говорится в заявлении агентства.

Ранее власти Германии выразили сожаление в связи с решением США о выходе из договора о РСМД.

20 октября Трамп анонсировал выход страны из договора о РСМД.

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