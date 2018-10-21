Горбачёв прокомментировал решение Трампа о выходе из ДРСМД

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора о РСМД.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что бывший глава СССР обвинил президента США в «недостатке мудрости» в связи с данным решением.

«Горбачёв раскритиковал Трампа за «недостаток мудрости» в связи с его планом по прекращению ядерного договора времён холодной войны», — говорится в заявлении агентства.

#BREAKING Gorbachev slams Trump's 'lack of wisdom' over plan to ditch Cold War-era nuclear treaty: agency pic.twitter.com/VPLN4YkxKp — AFP news agency (@AFP) 21 октября 2018 г.

Ранее власти Германии выразили сожаление в связи с решением США о выходе из договора о РСМД.

20 октября Трамп анонсировал выход страны из договора о РСМД.