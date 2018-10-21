Глава Минобороны Британии заявил, что Лондон поддержит США в решении по ДРСМД

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон поддержит Вашингтон в решении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает газета Financial Times.

«Конечно, наш близкий и долгосрочный союзник — США, и мы будем абсолютно непоколебимы в поддержке США в отстаивании их чёткой позиции о том, что России нужно соблюдать обязательства по соглашению, которое она подписала», — отметил он.

При этом Уильямсон добавил, что в Лондоне «хотели бы, чтобы соглашение продолжало действовать».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД, обосновав это тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Также заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы «нарушает» положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.