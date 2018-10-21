В Совфеде назвали цинизмом попытки США оправдать выход из ДРСМД действиями России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова президента США Дональда Трампа о том, что американская сторона выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По мнению сенатора, попытки обвинить Россию в несоблюдении соглашения ещё раз продемонстрировали, что «цинизм — одна из черт американской политики», поскольку договорённости не соблюдают сами американцы.

«За эти 30 лет Россия неукоснительно следовала ДРСМД, понимая, что соблюдение данного договора обеспечивает мир, даёт гарантии, что не будет применён ракетно-ядерный удар. Мы не один раз говорили, что если есть какие-то обвинения, то они не могут быть голословными, а должны строиться на конкретных фактах. Американцы их не приводят», — подчеркнул он.

Цеков также добавил, что выход США из ДРСМД может подтолкнуть страну к соблазну «спровоцировать или провести авантюру военного характера».

«Эти известия очень неприятные для всего мирового сообщества... Вся ситуация последних десяти лет свидетельствует о том, что американцы и европейцы, которые следуют в фарватере их политики, начали гонку вооружений, и они её продолжают», — заключил он.

Ранее Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД, обосновав это тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.