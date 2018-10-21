Косачёв назвал ситуацию вокруг предполагаемого выхода США из ДРСМД «чудовищной»

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Если читать только заголовки, ситуация выглядит чудовищной. Ядерная держава, один из двух участников одного из основополагающих соглашений в сфере стратегической стабильности, в одностороннем порядке его уничтожает», — написал он. 

По мнению Косачёва, реализация данной инициативы может иметь катастрофические последствия.

Ранее Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД, обосновав это тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Также заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы «нарушает» положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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