Пушков прокомментировал намерение США выйти из договора о РСМД

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) мощным ударом по всей системе стратегической стабильности в мире. Об этом информирует РИА Новости.

«Трамп объявил о выходе США из договора 1987 о ядерных ракетах малой и средней дальности. В случае выхода будет нанесён 2-й мощный удар по всей системе стратегической стабильности в мире. 1-м ударом был выход США из Договора о ПРО в 2001. И опять инициатор разрыва договора — США», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что у США нет доказательств нарушения со стороны России ДРСМД.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД. Как отметил глава государства, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Также газета The Guardian писала, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на выходе США из ДРСМД.

Болтон будет находиться в России с визитом 22—23 октября.