Клинцевич заявил об отсутствии у США доказательств нарушений Россией ДРСМД

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что у США нет доказательств того, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом информирует РИА Новости.

«Решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не стало для нас неожиданностью, хотя мы до последнего надеялись, что здравый смысл всё же возьмет верх. Понятно, что никаких доказательств, свидетельствующих о нарушении Россией условий договора, у США нет», — заявил Клинцевич.

По его словам, этот шаг США не учитывает и интересов союзников Америки в Европе.

Клинцевич сравнил выход Соединённых Штатов из ДРСМД с разрывом ядерной сделки с Ираном.

Ранее Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД. Как отметил глава государства, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Также газета The Guardian писала, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на выходе США из ДРСМД.

Болтон будет находиться в России с визитом 22—23 октября.