В Госдуме назвали заявление Трампа о выходе США из ДРСМД политикой двойных стандартов

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Марианна Чурсина
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«В очередной раз США действуют по принципу двойных стандартов. Мы неоднократно заявляли, что Россия, в соответствии с ДРСМД, в полном объёме выполняет взятые на себя обязательства. А американская сторона их грубо всячески нарушает, при этом обвиняя нашу страну. На мой взгляд, это один из шагов к достижению политики однополярного мира со стороны американцев, что не соответствует интересам обеспечения мировой стабильности. И, конечно, когда одна из сверхдержав — США в данном случае — не выполняет ДРСМД и уже практически принято решение о выходе из него, то это в целом болезненно бьёт в первую очередь по странам ЕС», — сказал он.

Швыткин также добавил, что выход США из ДРСМД приведёт к «эскалации напряжённости».

«Это попытка навязать гонку вооружений нашей стране, хотя мы неоднократно заявляли, что не являемся её сторонниками. Россия действует в соответствии с нормами международного права. Наша доктрина носит оборонительный характер», — подчеркнул депутат.

Ранее Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД, обосновав это тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

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