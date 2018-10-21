Слуцкий рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о возможных последствиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает ТАСС.

«Выход США из ДРСМД повлечёт также и обрушение важнейшего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку есть уже решение американского конгресса не выделять средства на реализацию СНВ-3, если не будет выполняться ДРСМД», — объяснил он.

Также, по мнению депутата, непродление СНВ-3 в 2021 году может повлечь за собой выход США из ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия).

«Это полностью обрушит весь режим нераспространения и разоружения на планете», — отметил Слуцкий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД.

По его словам, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва примет ответные меры, если Вашингтон продолжит выходить из международных соглашений в одностороннем порядке.