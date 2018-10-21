Косачёв заявил о необходимости обсуждения ситуации вокруг ДРСМД в СБ ООН
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- РИА Новости
«Потребуются консультации и в «четвёрке» (без США) ядерных держав, и безотлагательная дискуссия на Конференции по разоружению в Женеве, и обсуждение в Совете Безопасности ООН», — написал он.
Ранее Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД. При этом он обосновал данное решение тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.
В мае политолог Станислав Бышок в беседе с Nation News оценил поручение американского лидера разработать санкции против России за «нарушения» договора.