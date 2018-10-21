Косачёв заявил о необходимости обсуждения ситуации вокруг ДРСМД в СБ ООН

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении страны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Потребуются консультации и в «четвёрке» (без США) ядерных держав, и безотлагательная дискуссия на Конференции по разоружению в Женеве, и обсуждение в Совете Безопасности ООН», — написал он.

Ранее Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД. При этом он обосновал данное решение тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

В мае политолог Станислав Бышок в беседе с Nation News оценил поручение американского лидера разработать санкции против России за «нарушения» договора.