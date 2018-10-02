Постпред США при НАТО прокомментировала свои угрозы в адрес России из-за «нарушения» ДРСМД

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Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в своём Twitter прокомментировала свои слова о намерении уничтожать российские ракеты, которые, по её мнению, разрабатываются Россией в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Я не говорила о том, чтобы наносить превентивный удар по России», — написала она. 

По словам постпреда, России «следует вернуться» к соблюдению положений ДРСМД, в противном случае США будут вынуждены учитывать потенциальные возможности российской стороны для защиты собственных интересов и интересов Североатлантического альянса.

Ранее Хатчисон заявила, что Россия якобы работает над производством новых ракет.

Она призвала к прекращению данной деятельности, а также отметила, что в случае успешного завершения разработок США будут вынуждены принять ответные меры, которые, по словам Хатчисон, будут заключаться в том, чтобы сбивать российские ракеты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления постпреда США о возможности сбивать российские ракеты являются агрессивной риторикой.

В августе заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия неукоснительно соблюдает все требования Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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