Постпред США при НАТО прокомментировала свои угрозы в адрес России из-за «нарушения» ДРСМД
«Я не говорила о том, чтобы наносить превентивный удар по России», — написала она.
По словам постпреда, России «следует вернуться» к соблюдению положений ДРСМД, в противном случае США будут вынуждены учитывать потенциальные возможности российской стороны для защиты собственных интересов и интересов Североатлантического альянса.
Ранее Хатчисон заявила, что Россия якобы работает над производством новых ракет.
Она призвала к прекращению данной деятельности, а также отметила, что в случае успешного завершения разработок США будут вынуждены принять ответные меры, которые, по словам Хатчисон, будут заключаться в том, чтобы сбивать российские ракеты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления постпреда США о возможности сбивать российские ракеты являются агрессивной риторикой.
В августе заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия неукоснительно соблюдает все требования Договора о ракетах средней и меньшей дальности.