Эксперт прокомментировал угрозу США уничтожить российские ракеты

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в разговоре с RT заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что Вашингтон собирается уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования, так как они якобы нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Этими заявлениями США пытаются прикрыть собственные нарушения Договора РСМД. В военном бюджете на 2019 год они выделили деньги на создание крылатой ракеты, которая будет летать на дальность от 500 до 5500 километров. На воре и шапка горит. Говорить о том, что американцы будут наносить удары по российским ракетам, — значит быть совершенно неадекватным человеком. Таких людей надо снимать с должности. Но примерно такие же заявления делает и министр внутренних дел Соединённых Штатов. Люди живут на другой планете и не представляют, что такое Россия. Не стоит реагировать на каждый щенячий гав», — считает он.

Как отметил эксперт, заявление постпреда США также можно воспринимать и как способ давления на другие страны — члены НАТО.

«Американцы постоянно давят на Евросоюз через НАТО. Практически все европейские страны, кроме Финляндии, являются членами альянса. Но для того, чтобы говорить громкие слова, много ума не надо», — заключил Литовкин.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожения создаваемых Россией ракет наземного базирования.

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что намерен обсудить на встрече в НАТО ситуацию, связанную с якобы разработкой Россией ракет нового типа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления постпреда США о возможности сбивать российские ракеты являются агрессивной риторикой.