В МИД ответили на заявления США о возможности сбивать ракеты России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о возможности сбивать российские ракеты являются агрессивной риторикой.

«Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно?» — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, просто «ломать и крушить всё подряд», однако сложно «чинить и восстанавливать».

«Американской дипломатии предстоит сделать немало для восстановления последствий свойственных ошибок», — указала она.

При этом она подчеркнула, что российские военные эксперты «дадут развёрнутый ответ».

Ранее Хатчисон заявила, что Россия якобы работает над производством новых ракет.

Дипломат предупредила, что в случае успешного завершения разработки США будут вынуждены принять ответные меры.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о планах обсудить на встрече НАТО данную ситуацию.