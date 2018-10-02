Мэттис намерен обсудить в НАТО «разработку» Россией новых ракет

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Глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что намерен обсудить на встрече в НАТО ситуацию, связанную с якобы разработкой Россией ракет нового типа.
Мэттис намерен обсудить в НАТО «разработку» Россией новых ракет
  • ©Hindustan Times/imago stock&people
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Star Tribune.

«Я намерен поднять вопрос по этой ситуации. Я хочу получить их совет перед возвращением в Вашингтон», — сказал Мэттис в ходе пресс-конференции в Париже.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Россия якобы работает над производством новых ракет.

Она призвала прекратить эти работы и отметила, что в случае успешного завершения разработки США будут вынуждены принять ответные меры.

«Ответные меры будут заключаться в том, чтобы сбивать ракеты, которые разрабатываются Россией в нарушение договора», — заявила Хатчисон.

В августе заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия неукоснительно соблюдает все требования договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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