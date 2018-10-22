Япония выразила надежду на отказ США от идеи выхода из ДРСМД
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Токио считает данное соглашение важным в вопросе контроля над
вооружениями.
«Мы придаём большое значение исторической роли этого договора в вопросах контроля над вооружениями и разоружения. Нежелательна ситуация, при которой США действительно придётся выйти из договора. Мы надеемся, что эта ситуация улучшится», — сказал он.
20 октября Трамп анонсировал выход США из Договора о РСМД. Ряд стран уже высказали своё мнение по этому поводу. В частности, власти Германии выразили сожаление в связи с этим решением, а министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон поддержит Вашингтон в данном вопросе.
Военный эксперт и редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Inforeactor прокомментировал планы США по ДРСМД.