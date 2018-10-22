Япония выразила надежду на отказ США от идеи выхода из ДРСМД

Короткая ссылка
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что японская сторона надеется на то, что США не станут выходить из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Япония выразила надежду на отказ США от идеи выхода из ДРСМД
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Токио считает данное соглашение важным в вопросе контроля над 
вооружениями.

«Мы придаём большое значение исторической роли этого договора в вопросах контроля над вооружениями и разоружения. Нежелательна ситуация, при которой США действительно придётся выйти из договора. Мы надеемся, что эта ситуация улучшится», — сказал он.

20 октября Трамп анонсировал выход США из Договора о РСМД. Ряд стран уже высказали своё мнение по этому поводу. В частности, власти Германии выразили сожаление в связи с этим решением, а министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон поддержит Вашингтон в данном вопросе.

Военный эксперт и редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Inforeactor прокомментировал планы США по ДРСМД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить