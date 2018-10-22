Япония выразила надежду на отказ США от идеи выхода из ДРСМД

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что японская сторона надеется на то, что США не станут выходить из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Токио считает данное соглашение важным в вопросе контроля над

вооружениями.

«Мы придаём большое значение исторической роли этого договора в вопросах контроля над вооружениями и разоружения. Нежелательна ситуация, при которой США действительно придётся выйти из договора. Мы надеемся, что эта ситуация улучшится», — сказал он.

20 октября Трамп анонсировал выход США из Договора о РСМД. Ряд стран уже высказали своё мнение по этому поводу. В частности, власти Германии выразили сожаление в связи с этим решением, а министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон поддержит Вашингтон в данном вопросе.

Военный эксперт и редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Inforeactor прокомментировал планы США по ДРСМД.