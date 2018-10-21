В МИД рассказали о строгом соблюдении Россией ДРСМД

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва строго соблюдает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, Россия на протяжении долгих лет указывает на нарушения соглашения со стороны Соединённых Штатов.

«Отсюда эти попытки представить дело так, будто Россия нарушает договор, который мы не просто не нарушаем, а соблюдаем самым строгим образом. И проявляем терпение, указывая на протяжении многих лет на вопиющие нарушения этого договора со стороны самих США», — цитирует его ТАСС.

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД.

В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному договору.