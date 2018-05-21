В Госдуме оценили возможность компромисса между Россией и США по ДРСМД

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Сегодня США ищут повод для оправдания нарушений со своей стороны, обвиняя в нарушениях нашу страну, что не соответствует действительности», — заявил депутат.

По его словам, компромисс возможен, но лишь при неукоснительном соблюдении положений ДРСМД со стороны Вашингтона, поскольку Москва выполняет договор полностью.

Ранее политолог Станислав Бышок в беседе с Nation News оценил поручение американского президента Дональда Трампа разработать санкции против России за «нарушения» ДРСМД.

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