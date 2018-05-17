Эксперты оценили поручение Трампа разработать санкции против России за «нарушения» ДРСМД

Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности, ответственный секретарь журнала «Международные процессы» Алексей Фененко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил поручение президента США Дональда Трампа разработать санкции против России за «нарушения» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Фененко, очередные попытки Белого дома обвинить Москву в несуществующих нарушениях ДРСМД связаны с желанием Соединённых Штатов покинуть это соглашение.

«Они уже давно, начиная с 2014 года, планируют выход из этого договора. Создают для этого соответствующий информационный фон», — сказал эксперт.

Как подчеркнул Фененко, фактических нарушений со стороны Москвы, в том числе и ДРСМД, не было и нет.

Со своей стороны, политолог Станислав Бышок в беседе с Nation News заявил, что Трампу нужно всячески демонстрировать своим избирателям, что он не является «агентом Кремля», и ракетная тема появилась в первую очередь по этой причине.

По словам эксперта, американский президент играет не на существенное сдерживание России, а на внутреннюю аудиторию.

«Всё, что способствует росту военно-промышленного комплекса, идёт Трампу в плюс», — добавил он.

Ранее в Госдуме отреагировали на поручение Трампа разработать санкции против России за «нарушения» ДРСМД.