Эксперты оценили поручение Трампа разработать санкции против России за «нарушения» ДРСМД
По словам Фененко, очередные попытки Белого дома обвинить Москву в несуществующих нарушениях ДРСМД связаны с желанием Соединённых Штатов покинуть это соглашение.
«Они уже давно, начиная с 2014 года, планируют выход из этого договора. Создают для этого соответствующий информационный фон», — сказал эксперт.
Как подчеркнул Фененко, фактических нарушений со стороны Москвы, в том числе и ДРСМД, не было и нет.
Со своей стороны, политолог Станислав Бышок в беседе с Nation News заявил, что Трампу нужно всячески демонстрировать своим избирателям, что он не является «агентом Кремля», и ракетная тема появилась в первую очередь по этой причине.
По словам эксперта, американский президент играет не на существенное сдерживание России, а на внутреннюю аудиторию.
«Всё, что способствует росту военно-промышленного комплекса, идёт Трампу в плюс», — добавил он.
Ранее в Госдуме отреагировали на поручение Трампа разработать санкции против России за «нарушения» ДРСМД.