В Госдуме отреагировали на поручение Трампа разработать санкции против России за «нарушения» ДРСМД

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН отреагировал на поручение президента США Дональда Трампа разработать санкции против России за «нарушения» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«На мой взгляд, Трамп — недоговороспособный человек. При этом хочу отметить, что Россия в полном объёме выполняет все свои обязательства в рамках ДРСМД, в отличие от США», — заявил депутат.

По его словам, Вашингтон ищет повод, чтобы оправдать «нарушения» договора и ужесточить санкционную политику в отношении Москвы.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов в беседе с НСН сказал, что претензии США не соответствуют действительности.

«Это очередной шаг, чтобы ввести в заблуждение своих союзников по блоку НАТО. В отличие от американцев, мы все дела ведём взвешенно и прозрачно. Мы этот договор соблюдаем», — отметил он.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео разработать план санкций против России за якобы несоблюдение положений ДРСМД.