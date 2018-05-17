Эксперт оценил поручение Трампа разработать санкции против России за «нарушения» ДРСМД

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент США Дональд Трамп поручил американскому госсекретарю Майку Помпео разработать план санкций против России за якобы несоблюдение положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Здесь ничего нового нет. Более того, могу сказать, что, к сожалению, эта политика и дальше продолжится. Количество и объём санкций будут только увеличиваться, потому что конечной целью США является принуждение России к тому поведению, которое будет удобно американцам, а точнее — к отказу от части своего суверенитета», — сказал он.

По словам Подберёзкина, именно американская сторона нарушает ДРСМД, поставив задачу «девальвировать всю систему договорённостей», которая складывалась со второй половины 50-х годов прошлого века.

«Когда подписывался этот договор, мы сделали очень много уступок: не учли ядерные потенциалы Англии, Франции и не учли американские крылатые ракеты морского базирования. До сих пор эти уступки остаются на совести США. А сейчас они стали разрабатывать новые системы оружия и размещать их, в том числе сухопутные крылатые ракеты, на европейской территории, что прямо нарушает Договор о РСМД», — заключил эксперт.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США поручил разработать план санкций против России за якобы несоблюдение ДРСМД.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия чётко следует своим обязательствам по договору.