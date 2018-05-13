«У Москвы есть ответ»: зачем США пытаются упростить выход из договора с Россией о ликвидации ракет

У президента США может появиться право решать, придерживаться ли договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), или выйти из него. Такую опцию одобрил комитет палаты представителей конгресса страны по вооружённым силам. При этом было поставлено условие: перед аннулированием соглашения Вашингтон должен быть уверен в том, что Россия его нарушает. С американской стороны подобные обвинения уже неоднократно звучали. Москва заявляет, что строго соблюдает обязательства по договору. RT узнал у экспертов, почему Соединённые Штаты ищут варианты выхода из РСМД и как это может повлиять на расстановку сил в мире.

Дональд Трамп может получить полномочия по решению о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Эта мера была включена в законопроект о расходах на оборону на следующий год с одобрения комитета палаты представителей конгресса страны по вооружённым силам.

Воспользоваться правом аннуляции соглашения Белый дом сможет только в том случае, если не будет получено доказательств, что Россия соблюдает ДРСМД, пишет The Washington Post.

Одобренная мера, по словам члена комитета, республиканца Майка Галлахера, должна «подтолкнуть Россию к соблюдению» договора, который, как ранее неоднократно, но безосновательно отмечала американская сторона, Москва якобы долгие годы нарушает.

«Ты не можешь заключить договор сам с собой, именно в этой ситуации мы находимся», — цитирует газета Галлахера.

Помимо этого издание отмечает, что возможность выхода из договора по РСМД развяжет Соединённым Штатам руки в плане «разработки оружия для сдерживания новых угроз со стороны Китая».

Увязли в обвинениях

Напомним, что новые обвинения в адрес России по поводу нарушения договора РСМД прозвучали после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого были представлены новейшие виды российского вооружения, в том числе ракетный комплекс «Сармат», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотный подводный аппарат.

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В Госдепе утверждают, что разработка некоторых видов оружия якобы нарушает международные обязательства. В Кремле в ответ подчеркнули, что не прекращали придерживаться договоров по разоружению.

«Мы категорически отрицаем любые обвинения в том, что Россия нарушает хоть какие-то положения и статьи международного права по разоружению и контрольному вооружению. Россия была, есть и останется приверженной всем своим международным обязательствам», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представленные Путиным вооружения не нарушают ни одного международного договора, заявил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Но США никаких доказательств не надо. Об этом свидетельствует и ситуация с химическим оружием в Сирии, и со Скрипалями, и со сделкой по Ирану. Им невыгодно, и они выходят», — отметил Литовкин.

При этом Соединённые Штаты нарушают ДРСМД, размещая в Европе системы противоракетной обороны, на которых можно расположить ракеты средней и малой дальности.

«Они испытывают свои противоракеты, используя в качестве мишени первую ступень ракеты средней дальности «Першинг», которую они вывезли из Европы, хотя должны были уничтожить. Так что у них самих рыльце в пуху. И как всем известно, если США кого-то в чём-то обвиняют, то это значит, что они сами в этом по уши увязли», — заметил он.

Тенденция на выход

Несмотря на очевидные нарушения ДРСМД со стороны США, соглашение позволяло держать статус-кво по уничтожению ракет средней и меньшей дальности, подчеркнул в разговоре с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«На сегодня те манипуляции, которые предпринимаются в конгрессе, носят технический характер и политическую ангажированность. Как видим, Трамп сегодня активно выходит из всех договоров, которые были достигнуты в предыдущих период — период президентства Барака Обамы. Поэтому не исключено, что подобные «ястребиные» желания у него и по отношению ДРСМД», — считает эксперт.

Reuters

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Напомним, что в июне 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. В мае 2018-го Соединённые Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Также в Вашингтоне не исключают возможности выхода из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), а в конце декабря 2018 года страна покинет ЮНЕСКО.

Выход из договора развяжет Вашингтону руки в вопросе сдерживания России и Китая, отметил Кошкин. Однако гонку вооружений между ядерными державами ожидать не стоит, уверен Литовкин.

«У Москвы есть, чем ответить на этот демарш, но это резко ослабит Европу. Потому что ракеты средней и меньшей дальности американцы могут разместить только там. Если они это сделают, то России придётся нацелить свои ракеты на те европейские государства, где будут стоять американские ракеты. Думаю, вряд ли Великобритании, Франции, Германии, Италии и другим понравится такая перспектива», — заключил военный эксперт.