Торпедировать соглашение: США разрабатывают новые санкции против России из-за якобы нарушения ДРСМД

Президент США Дональд Трамп поручил главе Государственного департамента совместно с Пентагоном, министерствами финансов и торговли разработать новые санкции в отношении Москвы из-за того, что Россия якобы «нарушает ДРСМД». Предполагается, что ограничительные меры будут введены в отношении физических и юридических лиц, участвующих в разработке российских вооружений. Москва неоднократно подчёркивала, что сохраняет приверженность ДРСМД, и требовала предоставить доказательства голословных обвинений США. Напомним, в четверг, 17 мая, в Госдуме во втором чтении рассматривается пакет законопроектов о противодействии недружественной политике Соединённых Штатов и других западных стран.

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России из-за якобы нарушений положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, 1987 год). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«В соответствии с полномочиями, возложенными на меня как на президента Конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки выполнить требования, изложенные в разделе 1244 (пункт С) закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год», — говорится в тексте соответствующего меморандума.

Соответствующий пункт бюджета обязывает главу государства представить конгрессу «доклад с планом введения мер в отношении лиц, которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений ДРСМД», в том числе «политических фигур правительства Российской Федерации».

В частности, предлагается запретить или блокировать их транзакции в отношении активов или собственности, которые находятся на территории США, запретить этим лицам въезд на территорию Соединённых Штатов, «не выдавать им въездную визу или аннулировать уже имеющуюся визу». Кроме того, подчёркивается, что президент имеет право предложить любые другие меры, которые сочтёт уместными.

Обвинения в адрес России

Вашингтон начал обвинять Москву в нарушении ДРСМД в 2014 году. В декабре 2017-го в Госдепе пригрозили России экономическими и военными последствиями. СМИ сообщили, что в Белом доме приняли решение ввести санкции в отношении российских компаний и организаций, которые якобы оказывали технологическое содействие в разработке запрещённых договором крылатых ракет.

Новые обвинения в адрес России по поводу нарушения Договора о ликвидации РСМД прозвучали после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого были представлены новейшие виды российского вооружения, в том числе ракетный комплекс «Сармат», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотный подводный аппарат.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

© Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве отрицают все обвинения в нарушении условий ДРСМД, подчёркивая бездоказательность американских претензий. Военные эксперты поясняют, что разрабатываемые Россией новые вооружения соответствуют предыдущим договорённостям. МИД РФ не раз отмечал, что Кремль намерен сохранять приверженность Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Нарушения Вашингтона

Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению положений ДРСМД. Министерство иностранных дел России раскритиковало апрельский доклад Госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями. В частности, указывается, что размещение США на базе ПРО в Румынии системы Aegis Ashore и аналогичные планы относительно базы в Польше являются грубейшим нарушением обязательств по ДРСМД.

Кроме того, Пентагон проводит масштабную программу испытаний с использованием ракет-мишеней, сходных по характеристикам с баллистическими ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования. США также наращивают производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Трайдент-II»

© U.S. Navy/Reuters

Так, в России отмечали, что США нарушили договорённости, переоборудовав часть пусковых установок баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков. Вашингтон также провёл одностороннюю переквалификацию шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, в категорию «учебных шахт», что выходит за рамки существующих соглашений.

Попытка США выйти из ДРСМД

Военные эксперты отмечают, что США, выдвигая обвинения в адрес России о несоблюдении договорённостей, пытаются подготовить почву для выхода из ДРСМД.

Также по теме «У Москвы есть ответ»: зачем США пытаются упростить выход из договора с Россией о ликвидации ракет У президента США может появиться право решать, придерживаться ли договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) или...

Ранее в интервью RT об этом заявлял военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Как видим, Трамп сегодня активно выходит из всех договоров, которые были достигнуты в предыдущий период — период президентства Барака Обамы. Поэтому не исключено, что подобные «ястребиные» желания есть у него и по отношению к ДРСМД», — полагает эксперт.

Глава Белого дома может получить полномочия по решению о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эта мера включена в законопроект о военном бюджете на следующий год с одобрения комитета палаты представителей конгресса страны по вооружённым силам. При этом реализовать это право Трамп сможет, только если будут получены доказательства, что Россия не соблюдает ДРСМД.

Американские аналитики отмечают, что подобное развитие событий было бы выгодно для Вашингтона, так как это развяжет США руки в плане «разработки оружия для сдерживания новых угроз со стороны Китая», сообщает The Washington Post.

Напомним, Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачёва в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров, в том числе спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.

Москва готовит пакет мер в ответ на недружественную политику США. В четверг, 17 мая, Государственная дума РФ во втором чтении рассматривает законопроекты о противодействиях санкциям западных государств на территории России. Предполагается, что ответные меры будут вводиться, если США или другие страны предпримут действия, угрожающие территориальной целостности и безопасности России, способные дестабилизировать экономическую ситуацию в стране.