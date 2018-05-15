«Защитить национальные интересы»: Госдума в первом чтении приняла законопроект о контрсанкциях

Государственная дума РФ приняла в первом чтении ряд законопроектов для противодействия санкциям западных государств и препятствия их реализации на территории России. Предполагается, что ответные меры будут вводиться, если США или другие страны предпримут действия, угрожающие территориальной целостности и безопасности России и способные дестабилизировать экономическую ситуацию в стране. Изначально предлагалось наделить правительство правом вводить 16 вариантов ответных мер, однако было рекомендовано сократить их число до шести. Также в первом чтении принят проект закона об уголовной ответственности за содействие применению западных санкций на территории России.

Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 15 мая, приняла в первом чтении ряд законопроектов, направленных на противодействие санкциям западных государств. Отмечается, что документы нацелены на защиту интересов и безопасности России, а также прав и свобод российских граждан.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту «О мерах воздействия на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств», президенту и правительству РФ предоставляются полномочия по введению ответных ограничений в отношении США и других государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Предполагается, что меры воздействия будут вводиться при осуществлении США или другими странами действий, «направленных на умаление территориальной целостности, безопасности РФ, а также экономическую дестабилизацию в РФ».

Рассмотрение законопроекта во втором чтении намечено на четверг, 17 мая.

#Заседание: Принятый единогласно рамочный законопроект предоставит Президенту @KremlinRussia и Правительству @Pravitelstvo_RF широкие полномочия по введению ответных ограничений в отношении США и государств, присоединившихся к антироссийским санкциям pic.twitter.com/UFgCSmkCd6 — Государственная Дума (@dumagovru) May 15, 2018

В первоначальной редакции документа правительству предоставлялось право на 16 вариантов ответных мер. В их числе запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов из некоторых стран.

Кроме того, кабмин сможет приостанавливать сотрудничество с рядом государств и организаций в авиастроении, ракетно-двигательной и атомной отраслях, а также ограничивать допуск американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества.

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Также правительству предоставлялись полномочия на введение запрета или ограничений на вывоз из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов, а также ограничение на ввоз на территорию РФ любых товаров, произведённых в США или других странах, поддержавших санкции.

Не могли не ответить на войну

В ходе обсуждения предложенного текста законопроекта в Госдуме отметили целесообразность создания инструментария контрмер для применения их в интересах государства и его граждан, однако предложили внести существенные правки в документ, сократив перечень мер с 16 до шести.

Так, запреты будут распространяться на сферы международного сотрудничества, импорта и экспорта продукции и сырья, приватизацию, область госзакупок и закупок госкорпораций и других юрлиц. При этом контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.

На исключении лекарств из этого перечня особенно настаивали общественные организации, а в ходе своего выступления фармакологический вопрос поднял и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Убрать ко второму чтению перечень определённых отраслей, товаров и услуг, расширить при этом права президента и правительства по применению санкций в отношении отдельных физических и юридических лиц, и оговорить, что не может быть запрещён в ввоз в Россию товаров, аналоги которых не производятся в нашей стране», — заявил он.

По оценке парламентария, Россия пока не готова к полной отмене ввоза зарубежных товаров, более того, в этом нет необходимости — наоборот в целях повышения конкурентности стоит открыть рынок для дружественных государств, а также добиться локализации в России производств иностранных государств.

Таким образом, вводя новый закон, Россия не ставит своей целью ведение войны, однако подчёркивает, что на каждый удар она будет отвечать контрударом.

Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Исаев

РИА Новости

© Владимир Федоренко

«Нам лгут, когда говорят, что эти санкции якобы обращены против отдельных чиновников и бизнесменов, но не против народов России. Ситуация в алюминиевой промышленности, где под угрозой оказалась работа предприятий, на которых работают десятки тысяч людей, многие из этих предприятий являются градообразующими в моногородах и от их работы зависит жизнь населённых пунктов. Это всё наглядно показывает: это война именно против народов России. Ещё раз подчёркиваю: это экономическая война, а война всегда ведётся против народа и против государства. И мы как Дума, как орган государственной власти, не могли не ответить на этот вызов, не могли не ответить на войну, на нарушение прав наших граждан», — подчеркнул Исаев.

Говоря о доработке законопроекта, первый зампред Госдумы Александр Жуков отметил: «Общее мнение всех, кто работал над проектом закона, заключается в том, что его нужно сделать во втором чтении более универсальным, исключить отдельные товарные группы, наименования отдельных отраслей и предприятий».

Новая статья

Также нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций. Текст документа предусматривает наказание для нарушителей в виде тюремного срока до четырёх лет или штрафа до 600 тыс. рублей.

Кроме того, согласно законопроекту, для способствующих введению санкций подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет и штрафа до 500 тыс. рублей.

#Заседание: Согласно принятому в первом чтении законопроекту, за соблюдение санкций будет грозить лишение свободы на срок до 4 лет или штраф до 600 тысяч рублей. pic.twitter.com/ltROYbc4EE — Государственная Дума (@dumagovru) May 15, 2018

Для реализации законопроекта в Уголовный кодекс РФ будет внесена статья 284² «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введённых иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».

Нарушением будет считаться, в частности, предоставление рекомендаций и передача сведений, которые «привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».

Выступая на пленарном заседании, член комитета по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский заявил, что законопроект был подготовлен для обеспечения реализации закона о контрсанкциях.

«Закон должен защитить наши экономические и национальные интересы, предприятия, предпринимателей и граждан», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, способствовавшие формированию пакета антироссийских санкций и их реализации люди должны нести ответственность. Отмечается, что такие деяния представляют собой повышенную общественную опасность.

Пинский добавил, что на законопроект положительно отреагировали как в правительстве РФ, так и в Верховном Суде РФ.

Государственная Дума РФ

© Государственная Дума РФ

«Быстро отреагировали»

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутёнев рассказал RT, что работа над законопроектом слаженно велась всеми фракционными группами Госдумы с привлечением большого количества экспертов.

«Законопроект был внесён представителями всех думских фракций и после серьёзных дискуссий, он был принят сегодня единогласно. Чтобы снять беспокойство части гражданского общества, был проведён Совет законодателей, где Вячеслав Володин встречался председателями Торгово-промышленной палаты (ТПП), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с секретарём Общественной палаты Валерием Фадеевым и давал исчерпывающие ответы», — отметил депутат.

По его словам, в итоге было принято решение рассмотреть поправку, в которой не было конкретизации по отдельным продуктам и отраслям в контрсанкционных мерах.

«Предусматривается дополнить рекомендацией правительству создать резервный фонд или предусмотреть возможность компенсации потерь в отдельных отраслях, отдельных предприятиях и моногородах в случае, если эти проблемы возникнут. Законопроект после принятия в первом чтении в четверг будет рассмотрен на заседании комитета по экономической политике и промышленности, который ведёт этот законопроект, и могу предположить по настрою депутатов, большинством голосов он будет рекомендован к принятию во втором чтении с этими поправками», — подытожил Гутенёв.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя принятие в первом чтении законопроекта о контрсанкциях, подчеркнул, что это вынужденный шаг.

«Это вынужденный ответ на недружественные действия американцев по отношению к России. Мы довольно быстро отреагировали на действия США. Я считаю, что это своевременно», — рассказал Чепа.

Собеседник RT отметил важность законопроекта об ответственности за исполнение санкций США в России и добавил, что «мы не должны поддерживать американские санкции у себя внутри».

В свою очередь директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что ответ со стороны России сильно запоздал, так как в Москве ожидали, что санкционная политика Запада всё же сменится на диалог.

«На мой взгляд, эта пауза сильно затянулась. В том числе и законодательная пауза в связи с санкционной политикой в отношении России. Мне представляется, что сохранялась надежда на то, что это недоразумение — нелепая санкционная политика будет исправлено непосредственно нашими западными партнёрами. Но, чем больше проходило времени, тем меньше оставалось иллюзий. Теперь все эти процессы облачены в законодательную форму, в два законопроекта, которые сейчас проходят через Госдуму», — пояснил он.

Собеседник RT также пояснил необходимость введения закона об ответственности за продвижение этих тезисов санкционной политики на территории России, который может быть непонятен для простого обывателя. По мнению Мартынова, этот документ был необходим для подтверждения «верховенства национального законодательства над так называемым международным правом».

«Соответственно, любые чужие правила и законы на территории России не действуют. В законопроекте идёт речь о враждебных в отношении России чужих законах и правилах. И их продвижение будет наказываться на территории РФ», — заключил он.

Опасения ОБСЕ

Формулировки ряда положений законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение санкций Запада в России, который был принят Госдумой в первом чтении, могут создать угрозу для СМИ. Такое послание направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

«Статья сформулирована так широко и расплывчато, что она может быть применена в отношении средств массовой информации даже в тех случаях, если их публикации касаются вопросов, представляющих общественный интерес», — написал Дезир.

По его словам, необходимо обратить внимание на защиту свободы СМИ и свободы выражения мнений в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя страны — участницы ОБСЕ, в том числе Россия. Дезир пообещал, что будет внимательно следить за процессом рассмотрения законопроекта Госдумой.