Госдума рассматривает законопроекты о контрсанкциях в ответ на недружественные действия США

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RT
Во вторник, 15 мая, Государственная дума рассматривает в первом чтении законопроекты об ответных мерах Москвы на санкции США и других стран, поддержавших антироссийскую политику. Они предусматривают введение различных мер, в том числе запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, некоторых лекарств, запрет или ограничение на экспорт из России редкоземельных металлов, а также приостановку сотрудничества в атомной отрасли, авиа- и ракетостроении. RT ведёт прямую трансляцию.

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