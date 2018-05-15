Госдума рассматривает законопроекты о контрсанкциях в ответ на недружественные действия США

Во вторник, 15 мая, Государственная дума рассматривает в первом чтении законопроекты об ответных мерах Москвы на санкции США и других стран, поддержавших антироссийскую политику. Они предусматривают введение различных мер, в том числе запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, некоторых лекарств, запрет или ограничение на экспорт из России редкоземельных металлов, а также приостановку сотрудничества в атомной отрасли, авиа- и ракетостроении. RT ведёт прямую трансляцию.