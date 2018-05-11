Комитет Госдумы по экономполитике поддержал концепцию законопроекта о контрсанкциях
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству одобрил законопроект о контрсанкциях.
- РИА Новости
В комитете заявили о необходимости последующей доработки документа, который нижняя палата рассмотрит 15 мая.
Ранее комитет Госдумы по охране здоровья поддержал концепцию проекта закона об ответных мерах на действия США.
3 мая правовое управление Госдумы поддержало концепцию законопроекта о контрсанкциях.
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