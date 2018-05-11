Комитет Госдумы по экономполитике поддержал концепцию законопроекта о контрсанкциях

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству одобрил законопроект о контрсанкциях.

РИА Новости

В комитете заявили о необходимости последующей доработки документа, который нижняя палата рассмотрит 15 мая. Ранее комитет Госдумы по охране здоровья поддержал концепцию проекта закона об ответных мерах на действия США. 3 мая правовое управление Госдумы поддержало концепцию законопроекта о контрсанкциях.