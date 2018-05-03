Правовое управление Госдумы поддержало концепцию законопроекта о контрсанкциях

Правовое управление Государственной думы поддержало концепцию проекта закона об ответных мерах на действия США. Об этом говорится в заключении по проекту, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.

«Концепция законопроекта возражений не вызывает, вместе с тем усматривается необходимость соотнесения отдельных его положений с федеральными законами, регулирующими схожие правоотношения… По законопроекту имеются замечания в части уточнения терминологии», — говорится в заключении.

Отмечается, что ряд терминов не используется в российском законодательстве, а их содержание в проекте не раскрывается, передаёт РИА Новости.

Речь идёт о таких терминах, как «экономические санкции», «ракетно-двигательная отрасль», «умаление территориальной целостности, безопасности Российской Федерации», «экономическая дестабилизация» и «аналог лекарственного средства или лекарственного препарата».

В документе указывается, что замечания переданы в комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о контрсанкциях.

В первом чтении проект закона об ответных мерах на действия американской стороны будет рассмотрен 15 мая.