Правовое управление Госдумы поддержало концепцию законопроекта о контрсанкциях

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Правовое управление Государственной думы поддержало концепцию проекта закона об ответных мерах на действия США. Об этом говорится в заключении по проекту, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.
Правовое управление Госдумы поддержало концепцию законопроекта о контрсанкциях
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Концепция законопроекта возражений не вызывает, вместе с тем усматривается необходимость соотнесения отдельных его положений с федеральными законами, регулирующими схожие правоотношения… По законопроекту имеются замечания в части уточнения терминологии», — говорится в заключении.

Отмечается, что ряд терминов не используется в российском законодательстве, а их содержание в проекте не раскрывается, передаёт РИА Новости. 

Речь идёт о таких терминах, как «экономические санкции», «ракетно-двигательная отрасль», «умаление территориальной целостности, безопасности Российской Федерации», «экономическая дестабилизация» и «аналог лекарственного средства или лекарственного препарата».

В документе указывается, что замечания переданы в комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о контрсанкциях. 

В первом чтении проект закона об ответных мерах на действия американской стороны будет рассмотрен 15 мая.

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