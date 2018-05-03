Комитет Госдумы поддержал законопроект о контрсанкциях
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Как отмечается в заключении, предписанные законопроектом меры «будут способствовать импортозамещению в ключевых отраслях экономики».
В комитете также подчеркнули важность поддержки категорий граждан, компаний и отраслей, более всего подверженных санкциям.
«С учётом изложенного комитет по бюджету и налогам поддерживает принятие проекта федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», — говорится в заключении комитета.
Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности одобрил законопроект о контрсанкциях.
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США 15 мая.