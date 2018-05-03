Комитет Госдумы поддержал законопроект о контрсанкциях

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о контрсанкциях. Об этом сообщает ТАСС.
Комитет Госдумы поддержал законопроект о контрсанкциях
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как отмечается в заключении, предписанные законопроектом меры «будут способствовать импортозамещению в ключевых отраслях экономики».

В комитете также подчеркнули важность поддержки категорий граждан, компаний и отраслей, более всего подверженных санкциям.

«С учётом изложенного комитет по бюджету и налогам поддерживает принятие проекта федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», —  говорится в заключении комитета.

Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности одобрил законопроект о контрсанкциях.

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США 15 мая.

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