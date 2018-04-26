Комитет Совета Федерации по обороне одобрил законопроект о контрсанкциях
«Проект федерального закона отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению территориальной целостности и безопасности России, а также противодействию дестабилизации ситуации в стране», — говорится в отзыве комитета.
24 апреля комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе России на санкции США c учётом ряда замечаний.
Ранее сообщалось, что Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США.