Комитет Совета Федерации по обороне одобрил законопроект о контрсанкциях

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности одобрил законопроект о контрсанкциях, сообщает РИА Новости.

«Проект федерального закона отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению территориальной целостности и безопасности России, а также противодействию дестабилизации ситуации в стране», — говорится в отзыве комитета.

24 апреля комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе России на санкции США c учётом ряда замечаний.

Ранее сообщалось, что Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США.