Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал концепцию законопроекта о контрсанкциях

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Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал концепцию проекта закона об ответных мерах на действия США. Об этом говорится в заключении комитета.
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал концепцию законопроекта о контрсанкциях
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За поддержку инициативы проголосовали 18 депутатов, двое воздержались.

«Мы должны внимательно рассмотреть законопроект, исключив все возможные риски нарушения прав граждан на оказание качественной медицинской помощи», — цитирует ТАСС главу комитета Дмитрия Морозова.

По его словам, «закон носит рамочный характер, в котором нет прямых норм о запрете конкретных препаратов».

3 мая правовое управление Госдумы поддержало концепцию законопроекта о контрсанкциях.

В первом чтении проект закона об ответных мерах на действия американской стороны будет рассмотрен 15 мая.

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