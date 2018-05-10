Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал концепцию законопроекта о контрсанкциях
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За поддержку инициативы проголосовали 18 депутатов, двое воздержались.
«Мы должны внимательно рассмотреть законопроект, исключив все возможные риски нарушения прав граждан на оказание качественной медицинской помощи», — цитирует ТАСС главу комитета Дмитрия Морозова.
По его словам, «закон носит рамочный характер, в котором нет прямых норм о запрете конкретных препаратов».
3 мая правовое управление Госдумы поддержало концепцию законопроекта о контрсанкциях.
В первом чтении проект закона об ответных мерах на действия американской стороны будет рассмотрен 15 мая.