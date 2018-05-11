Проект об ответных мерах России на действия США не коснётся жизненно важных товаров

Законопроект об ответных мерах России на действия США не коснётся жизненно важных товаров и услуг.

«Есть уверенность, что действие закона не будет распространяться на жизненно важные товары и услуги. Никто не пострадает от введения этого закона в России», — цитирует РИА Новости секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья поддержал концепцию проекта закона об ответных мерах на действия США.

Проект закона об ответных мерах на действия американской стороны в первом чтении будет рассмотрен 15 мая.