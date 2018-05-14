«Истинное отношение к населению Крыма»: в России ответили на расширение санкционного списка ЕС

В Брюсселе пренебрегают принципами демократии и правами человека, расширяя санкционный список россиян. Так в МИД РФ прокомментировали решение Евросоюза распространить ограничения ещё на пятерых крымчан. Меры были введены против тех, кто имел непосредственное отношение к организации на полуострове президентских выборов. По мнению европейских чиновников, своими действиями они «подрывают территориальную целостность и независимость Украины». В Москве, в свою очередь, разработали законопроект об уголовной ответственности за содействие в исполнении западных санкций на территории России.

В МИД России отреагировали на расширение Евросоюзом санкционного списка. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, таким образом Брюссель пренебрёг принципами демократии.

«Новые меры Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова. Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся «наказать» тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Дипломат выразила мнение, что новый шаг ЕС вызван недовольством положительными изменениями в жизни крымчан после присоединения полуострова к России.

«Еэсовцам, видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 года, особенно на контрасте с ситуацией на Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС, сулившего им в своё время скорое «светлое будущее», — заявила Захарова.

Она добавила, что в Брюсселе, вероятно, понимают неэффективность санкций, но понятие ложной солидарности не позволяет действовать иначе.

«Полагаем, что и в самом Евросоюзе всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации внутриеэсовской «солидарности». Единственный их практический результат — накопление «раздражителей», препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан», — подчеркнула представитель МИД.

В связи с этим Мария Захарова отметила, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги.

За президентские выборы

Между тем в Совете Евросоюза ранее заявили, что санкции были введены в отношении пяти россиян из-за недавних президентских выборов, которые проходили в том числе и в Крыму. Ограничительные меры были распространены на тех, кто принимал участие в организации избирательного процесса.

«Совет добавил пятерых человек в список лиц, в отношении которых введены ограничительные меры из-за их действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они включены из-за их вовлечённости в организацию российских президентских выборов 18 марта 2018 года… Эти пятеро человек занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма или Севастополя», — говорится в пресс-релизе.

Речь идёт о «зампреде избирательной комиссии Крыма Инне Гузеевой, секретаре Крымской избирательной комиссии Наталье Безрученко, председателе избирательной комиссии Севастополя Александре Петухове, зампреде избирательной комиссии Севастополя Мирославе Погорелове и секретаре Севастопольской избирательной комиссии Анастасии Капрановой».

Им запрещаются поездки в ЕС, а их активы, если таковые имеются, замораживаются.

В постановлении отмечается, что данное решение вступает в силу, как только будет опубликовано в Официальном журнале Европейского союза, то есть 14 мая. Таким образом, число находящихся под санкциями Евросоюза в связи с кризисом на Украине увеличилось до 155 человек.

Киевский взгляд

Решение ЕС уже поприветствовал президент Украины Пётр Порошенко. Помимо этого он заявил, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель якобы заверили его, что тема восстановления суверенитета Украины является едва ли не одной из важнейших в европейской повестке.

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«Мои встречи в Ахене с лидерами ЕС, Франции, Германии чётко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Между тем в России официальные лица неоднократно говорили о том, что жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор относительно территориальной принадлежности полуострова ещё в 2014 году. Тогда был проведён референдум, на котором более 90% местного населения проголосовали за воссоединение с РФ. При этом референдум проходил в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В связи с этим президент России Владимир Путин отметил, что вопрос о Крыме отныне «закрыт окончательно».

Напрасные усилия

Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек подчеркнул, что все санкционные усилия стран Евросоюза в отношении России бесполезны.

«Западным политикам не стоит пытаться сломить русское общество санкциями, поставленными на поток. Подобная политика не пробивает бреши ни в ментальности нашей страны, ни в политических принципах и вынуждает нас усиливать оборону государства. Я бы сказал, что Крым — это политический тренд, позволяющий сводить личные счёты и «греть руки» на санкционных списках», — пояснил Бальбек в беседе с RT.

Непосредственно в Крыму отметили, что введение новых ограничений является лишь формальностью и не отражает мнение большинства европейских политиков.

Бухта Ласпи в Крыму

РИА Новости

© Василий Батанов

«Введение новых санкций со стороны Евросоюза у нас в Республике Крым не вызывает удивления. Ведь Брюссель на своих позициях стоит уже на протяжении четырёх лет. Другой вопрос, что сегодня мнение ЕС далеко от позиции ряда национальных государств Европейского союза, в том числе и наиболее крупных. Точнее, от позиции их жителей и многих политиков. И в этом смысле новые санкции никоим образом не повлияют на действительность российского Крыма», — сказал в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Помимо этого он выразил мнение, что за новыми санкция вполне могут стоять США, которые давят на ЕС.

«Брюссель сегодня позволяет себе, по крайней мере формально, вмешиваться во внутренние дела России, показывая, что они вместе с Соединёнными Штатами Америки действительно ищут новые поводы. Это вопрос в большей степени поднят именно под давлением США», — заключил депутат.

Ответный шаг

В Москве не оставили без ответа расширение санкций ЕС. Так, 14 мая в Госдуму был внесён законопроект об уголовной ответственности за содействие в исполнении западных санкций, направленный против физических лиц. Его инициаторами выступили спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры парламентских фракций.

В документе предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, принудительные работы на тот же срок или штраф до 600 тыс. рублей.

Помимо этого ответственность предусматривается и для российских граждан, которые оказывают содействие введению санкций. В качестве наказания для них предлагается лишение свободны на срок до трёх лет и штраф до 500 тыс. рублей.

Первое чтение законопроекта в Госдуме должно состояться 17 мая, второе — 22 мая, а третье — 24 мая. Если документ пройдёт все три чтения, то поступит в Совет Федерации 30 мая.

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, этот документ позволит пресечь раскол среди тех, кто «готов отстаивать интересы родины», и тех, кто преследует лишь собственные интересы.

«Это правильное решение, его нужно было принять давно, чтобы не усиливать в стране деление людей на тех, кто готов отстаивать интересы родины, и тех, кто пытается от этого уйти, прикрываясь какими-то экономическими выгодами. Я думаю, что это вопрос принципиальный. Я уверен, что Совет Федерации положительно оценит этот законопроект. Если он будет принят Госдумой, мы обязательно его поддержим», — заявил Джабаров в беседе с RT.

Помимо этого в нижней палате находится на рассмотрении законопроект об ответных мерах на санкции Соединённых Штатов и других стран. Согласно ему правительству предлагается позволить введение встречных ограничений, если они будут одобрены президентом.

В частности, речь идёт о запрете или ограничении на ввоз некоторой продукции и приостановке сотрудничества в ряде областей.