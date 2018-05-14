В Совфеде оценили проект об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT внесение в Госдуму проекта закона, который подразумевает уголовную ответственность за соблюдение в России западных санкций.
В Совфеде оценили проект об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций
  • РИА Новости

«Я думаю, что Госдума одобрит законопроект. Возможно, будут внесены какие-то коррективы и поправки. Но закон, который предусматривает наказание за следование этим санкциям, абсолютно справедлив. Мы должны им не потакать, а бороться. Это правильное решение, его нужно было принять давно, чтобы не разжигать в стране попытку деления людей на тех, кто готов отстаивать интересы родины, и тех, кто пытается от этого уйти, прикрываясь какими-то экономическими выгодами. Я думаю, что это вопрос принципиальный. Я уверен, что Совет Федерации положительно оценит этот законопроект. Если он будет принят Госдумой, мы обязательно его поддержим», — отметил Джабаров.

14 мая в Госдуму был внесён проект закона, который подразумевает уголовную ответственность за соблюдение в России западных санкций. В числе авторов инициативы — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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