В Совфеде оценили проект об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT внесение в Госдуму проекта закона, который подразумевает уголовную ответственность за соблюдение в России западных санкций.

«Я думаю, что Госдума одобрит законопроект. Возможно, будут внесены какие-то коррективы и поправки. Но закон, который предусматривает наказание за следование этим санкциям, абсолютно справедлив. Мы должны им не потакать, а бороться. Это правильное решение, его нужно было принять давно, чтобы не разжигать в стране попытку деления людей на тех, кто готов отстаивать интересы родины, и тех, кто пытается от этого уйти, прикрываясь какими-то экономическими выгодами. Я думаю, что это вопрос принципиальный. Я уверен, что Совет Федерации положительно оценит этот законопроект. Если он будет принят Госдумой, мы обязательно его поддержим», — отметил Джабаров.

14 мая в Госдуму был внесён проект закона, который подразумевает уголовную ответственность за соблюдение в России западных санкций. В числе авторов инициативы — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.