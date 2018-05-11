Кабмин и ВС поддержали законопроект об ответственности за исполнение санкций против России

Правительство и Верховный суд России поддержали проект закона об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций.

«Сейчас мы формируем предложения по графику обсуждения, которые будем рассматривать на Совете Думы в понедельник. Учитывая, что есть положительные отзывы правительства и Верховного суда», — цитирует ТАСС Володина.

Он также уточнил, что законопроект о введении административной ответственности за исполнение санкций против России на территории страны планируется принять в трёх чтениях до конца текущей весенней сессии.

20 апреля Володин предложил ввести ответственность за исполнение санкций США на территории России.