Кабмин и ВС поддержали законопроект об ответственности за исполнение санкций против России
- РИА Новости
«Сейчас мы формируем предложения по графику обсуждения, которые будем рассматривать на Совете Думы в понедельник. Учитывая, что есть положительные отзывы правительства и Верховного суда», — цитирует ТАСС Володина.
Он также уточнил, что законопроект о введении административной ответственности за исполнение санкций против России на территории страны планируется принять в трёх чтениях до конца текущей весенней сессии.
20 апреля Володин предложил ввести ответственность за исполнение санкций США на территории России.