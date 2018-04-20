В Госдуме предложили наказывать за исполнение санкций США на территории России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов выступил с предложением ввести ответственность за исполнение санкций США на территории России. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Как пояснил Володин, правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

«В России мы должны жить по российским законам», — подчеркнул он.

Председатель Госдумы также не исключил введение мер уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации разработает поправки к законопроекту об ответных мерах на санкции США.

Планируется, что Госдума рассмотрит проект в первом чтении 15 мая.