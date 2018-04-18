Совфед подготовит поправки к проекту об ответных мерах на санкции США

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Совет Федерации разработает поправки к законопроекту об ответных мерах на санкции США, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Дано поручение комитетам Совета Федерации, в том числе по международным делам и экономической политике, подготовить свои предложения», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она уточнила, что поправки будут подготовлены к 30 апреля и внесены в Госдуму к 3 мая.

При этом спикер Совфеда отметила, что проект ещё сырой и пока рано делать окончательные выводы о том, какие именно запреты будут содержаться в нём.

Ранее сообщалось, что Госдума намерена 15 мая рассмотреть в первом чтении проект закона об ответных мерах на действия США.

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