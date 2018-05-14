В Госдуму внесён проект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций
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Информация следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
В числе авторов инициативы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Как сообщает РИА Новости, проект предусматривает наказание в виде тюремного срока до четырёх лет или штрафа до 600 тыс. рублей.
Кроме того, согласно закону, для способствующих введению санкций подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет и штрафов до 500 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что правительство и Верховный суд России поддержали проект закона об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций.