В Госдуме прокомментировали одобрение законопроекта о контрсанкциях

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал принятие в первом чтении проекта закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения.

«Это вынужденный ответ на недружественные действия американцев по отношению к России. Мы довольно быстро отреагировали на действия США. Я считаю, что это своевременно», — сказал Чепа.

Депутат также отметил важность законопроекта об ответственности за исполнение санкций США в России и добавил, что «мы не должны поддерживать американские санкции у себя внутри».

15 мая Госдума одобрила проект закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения.

Кроме того, на пленарном заседании был принят в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.



