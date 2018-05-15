В Госдуме прокомментировали одобрение законопроекта о контрсанкциях
- РИА Новости
«Это вынужденный ответ на недружественные действия американцев по отношению к России. Мы довольно быстро отреагировали на действия США. Я считаю, что это своевременно», — сказал Чепа.
Депутат также отметил важность законопроекта об ответственности за исполнение санкций США в России и добавил, что «мы не должны поддерживать американские санкции у себя внутри».
15 мая Госдума одобрила проект закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения.
Кроме того, на пленарном заседании был принят в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.