В Госдуме прокомментировали одобрение законопроекта о контрсанкциях

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал принятие в первом чтении проекта закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения.
В Госдуме прокомментировали одобрение законопроекта о контрсанкциях
  • РИА Новости

«Это вынужденный ответ на недружественные действия американцев по отношению к России. Мы довольно быстро отреагировали на действия США. Я считаю, что это своевременно», — сказал Чепа.

Депутат также отметил важность законопроекта об ответственности за исполнение санкций США в России и добавил, что «мы не должны поддерживать американские санкции у себя внутри».

15 мая Госдума одобрила проект закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения.

Кроме того, на пленарном заседании был принят в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных