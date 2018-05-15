Госдума одобрила законопроект об ответственности за исполнение санкций США в России

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.

Проект предусматривает наказание в виде тюремного срока до четырёх лет или штрафа до 600 тыс. рублей.

Кроме того, согласно законопроекту, для способствующих введению санкций подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет и штрафов до 500 тыс. рублей.

14 мая в Госдуму был внесён проект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.