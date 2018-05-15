Госдума одобрила законопроект об ответственности за исполнение санкций США в России
- РИА Новости
Проект предусматривает наказание в виде тюремного срока до четырёх лет или штрафа до 600 тыс. рублей.
Кроме того, согласно законопроекту, для способствующих введению санкций подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет и штрафов до 500 тыс. рублей.
14 мая в Госдуму был внесён проект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций.
RT ведёт прямую трансляцию заседания.