Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях

Госдума приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах России на санкции США и стран, которые поддержали антироссийские ограничения.

Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные по отношению к России действия США и других стран.

Во втором чтении проект закона планируется рассмотреть 17 мая.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья поддержал концепцию проекта закона об ответных мерах на действия Соединённых Штатов.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.