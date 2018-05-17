Трамп поручил Помпео разработать план санкций против России за «нарушения» ДРСМД

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Президент США Дональд Трамп поручил американскому госсекретарю Майку Помпео разработать план санкций против России за якобы несоблюдение положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщили в Белом доме со ссылкой на соответствующее распоряжение американского лидера.

«В соответствии с полномочиями, возложенными на меня как на президента конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки выполнить требования, изложенные в разделе 1244 (пункт «С») закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год», — говорится в тексте.

Как отмечает ТАСС, пункт «С» документа обязывает президента представить американскому конгрессу «доклад с планом введения (санкционных. — RT) мер в отношении лиц, которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений ДРСМД», в частности, против «политических фигур правительства Российской Федерации».

По данным агентства, в качестве санкционных мер, в том числе, может быть предложено «аннулирование виз» некоторых российских политиков, а также «блокировка или запрет всех транзакций», связанных с активами и собственностью указанных лиц, если они находятся на американской террритории.

В марте официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге обвинила Россию в нарушении международных договоров, в частности ДРСМД, после того как президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием представил новейшие типы вооружений.

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление Науэрт.

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