В Кремле заявили, что Россия чётко следует взятым на себя обязательствам по ДРСМД

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Россия чётко следует своим обязательствам по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Россия чётко следует взятым на себя обязательствам по ДРСМД
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Россия чётко следует всем обязательствам, которые она на себя взяла по этому договору, и намерена дальше выполнять эти обязательства», — сказал Песков, комментируя сообщения Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп поручил разработать план санкций за якобы несоблюдение положений документа. 

По словам пресс-секретаря главы государства, подобное поручение, если оно действительно имело место, вызывает недоумение.

Ранее стало известно, что Трамп поручил американскому госсекретарю Майку Помпео разработать план санкций против России за якобы несоблюдение положений ДРСМД.

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