Пушков о планах США выйти из ДРСМД: лучше бы Трампу передумать

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём аккаунте в Twitter прокомментировал планы американской стороны о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Пушков о планах США выйти из ДРСМД: лучше бы Трампу передумать
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Выведя США из договоров, ограничивающих ядерные вооружения, Трамп сделает Америку не «снова великой» (great again), сколько более уязвимой (more vulnerable again). В этой сфере США не смогут получить решающего превосходства — это опаснейшая иллюзия», — написал он.

По мнению Пушкова, американскому лидеру Дональду Трампу следует изменить решение.

Ранее президент США анонсировал выход страны из договора о РСМД.

По словам Трампа, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва примет ответные меры, если Вашингтон продолжит выходить из международных соглашений в одностороннем порядке. 

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