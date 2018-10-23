«Грубая ломка отношений»: почему намерение США выйти из ДРСМД не нашло широкой поддержки в мире

Немногие мировые политики поддержали планы президента США Дональда Трампа вывести страну из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Среди них — министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, президент Польши Анджей Дуда и глава МИД страны Яцек Чапутович, а также министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Подавляющее большинство государств подчеркнули важность соглашения для мировой стабильности, призвав стороны к взвешенному анализу ситуации и урегулированию разногласий. Эксперты полагают, что многие страны не разделяют позицию Вашингтона по ДРСМД, поскольку США пытаются сломать баланс, сложившийся в мире после холодной войны. По их мнению, даже те, кто поддерживает Вашингтон, исходят из собственных интересов.

За три дня с момента заявления Дональда Трампа о намерении вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей давности (ДРСМД) его решение поддержали буквально считаные страны, более того — считаные политики из этих стран. Подавляющее же большинство европейских и мировых политических деятелей и дипломатов выступили за взвешенное обсуждение этой проблемы и призвали к диалогу Москвы и Вашингтона во избежание эскалации ситуации и начала новой гонки вооружений.

Первым сторону президента Соединённых Штатов занял министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, заявивший о «решительной поддержке» Вашингтона в том, чтобы «дать России чётко понять, что она должна соблюдать обязательства договора, который подписала». При этом он уточнил, что Лондон хотел бы, чтобы договор продолжил действовать, однако это, по его словам, невозможно, пока Россия «не наведёт у себя порядок».

Позднее в британском МИД несколько смягчили позицию Лондона, заявив о крайней важности ДРСМД для евроатлантической безопасности. В свою очередь, премьер-министр Тереза Мэй отметила важность соглашения при условии его соблюдения.

О «понимании» намерения Вашингтона выйти из ДРСМД заявили глава украинского МИД Павел Климкин и его польский коллега Яцек Чапутович. По словам Климкина, России дают понять, что на Западе больше не будут терпеть «гибридное» невыполнение ею своих обязательств», а архитектура стратегической стабильности «должна быть прозрачной, честной и эффективной».

З розумінням ставлюся до наміру США вийти з договору про РСМД. Росії дають знати, що «гібридне» невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 22, 2018

Чапутович же выразил согласие с позицией США, согласно которой Россия якобы нарушает положения ДРСМД «путём создания новых ракет». Эти тезисы практически повторяют заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в интервью газете «Коммерсантъ» обвинил Россию в нарушении ДРСМД и сообщил о том, что в Вашингтоне обеспокоены «возможными действиями» Москвы в Европе.

При этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва строго соблюдает положения соглашения, и призвал воздержаться от принятия такого рода решений «с наскока, в эмоциональном порыве».

Своё понимание позиции Вашингтона выразил и президент Польши Анджей Дуда, который в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что действия США по ДРСМД стали «ответом на действия России — систематическое нарушение этого договора».

«Мы систематически получаем данные, что очередные ракеты прибывают в Калининград», — заявил Дуда.

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В то же время, отвечая на вопрос о возможности размещения на территории Польши ракет, подпадающих под ДРСМД, в случае выхода США из соглашения, Дуда отметил, что эта проблема ещё не поднималась.

«Это не было предметом дискуссии ни между польскими властями и военными, ни в общественном пространстве. Я, как верховный главнокомандующий Вооружёнными силами, могу точно это сказать. Мы вообще не обсуждали этот вопрос», — заверил журналистов президент Польши.

Вопрос вероятного размещения американских ракет в Европе и Азии после возможного выхода из ДРСМД также затрагивал Джон Болтон. По его словам, в Вашингтоне ещё не принимали решений на этот счёт. Советник президента США указал на определённую «технологическую аномалию» соглашения 1987 года, связанную с тем, что ракеты морского базирования не подпадают под него, а аналогичные сухопутные ракеты регламентируются договором.

«Сейчас крылатые ракеты морского базирования имеют дальность полёта, которая подпадает под Договор РСМД. Но раз они расположены на американских кораблях в Балтийском море, то не нарушают договор. А если переместить их на берег Польши, то это уже будет нарушением», — отметил Болтон.

Президенты Польши Анджей Дуда и ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Reuters

© Fabrizio Bensch

«Мы не готовы запускать новую гонку вооружений»

На фоне заявлений британских, польских и украинских политиков обращает на себя внимание позиция руководства большинства стран, которые призывают все стороны избегать принятия поспешных решений. При этом западные дипломаты отмечают, что находятся в тесном контакте с американскими партнёрами по вопросу возможного выхода США из ДРСМД.

«Договор РСМД по ядерному разоружению крайне важен для стабильности и мира в Европе и за её пределами. Любой отказ от договора привёл бы к гонке вооружений, чего обязательно нужно избежать. Европа заинтересована в том, чтобы напряжённость в отношениях США и России снизилась, и они не возвращались во времена холодной войны», — цитирует РИА Новости официального представителя правительства Австрии Петера Лаунски-Тиффенталя.

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В свою очередь, глава германского МИД Хайко Маас заявил о намерении прибегнуть к помощи НАТО, чтобы избежать выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации РСМД. По его словам, соглашение, которое затрагивает жизненно важные интересы Европы, необходимо поставить «во главу повестки дня» Североатлантического альянса. Маас подчеркнул, что Берлин намерен использовать все доступные дипломатические средства для сохранения договора.

«Мы не готовы запускать новую гонку вооружений», — заявил Маас.

Надежду на скорейшее достижение компромисса по ДРСМД среди прочих также выразили генсек ООН Антониу Гутерреш, власти Франции, Китая, Японии и Евросоюза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Договор РСМД имеет «узкие места», однако Москва не приветствует слом соглашения при отсутствии каких-либо намёток относительного нового договора.

При этом замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов, выступая в комитете по разоружению Генассамблеи ООН, обозначил особую озабоченность Москвы в связи с новым «Обзором ядерной политики» США. По его словам, доктрина предусматривает возможность создания маломощного ядерного оружия и предполагает «возвращение к концепции «ограниченной ядерной войны».

«По сути, мышление военных США в ядерной сфере откатилось на полвека назад, когда считалось, что ядерная война позволительна, и в ней можно выиграть», — отметил Белоусов.

Дипломат подчеркнул, что администрация Дональда Трампа объясняет свои планы крупномасштабного укрепления ядерного потенциала, ссылаясь на якобы растущую роль ядерного оружия в российской военной доктрине, хотя подобных фактов нет ни в заявлениях российского руководства, ни в военной доктрине. Белоусов добавил, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы относительно неисполнения ДРСМД необоснованны, однако Россия готова работать с США по связанным с соглашением проблемам.

«США пытаются выступать с позиции неприкрытого давления»

По словам профессора кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрия Почты, мировая общественность в целом достаточно здраво отреагировала на высказывание Трампа о том, что США собираются выйти из ДРСМД — одного из важнейших договоров периода окончания холодной войны.

«Некоторые страны действительно поддерживают эту позицию. Причина может быть в попытке полностью идентифицировать себя с политикой США, выразить беспрекословное согласие с тем, что они делают. Это позиция какой-то феодальной зависимости суверенитета, и политики этих стран не пытаются анализировать, с чем связаны такие решения, каковы «за» и «против», — отметил политолог.

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Собеседник RT добавил, что многие западные страны не соглашаются с позицией Вашингтона, поскольку видят, что Соединённые Штаты при Трампе «ломают» всю систему отношений, сложившуюся в период после холодной войны, когда была сдержана гонка вооружений и достигнут ядерный баланс.

«США пытаются сломать этот баланс сил и выступать с позиции неприкрытого давления. В договоре есть положения, что стороны могут вносить предложения. Если действовать по нормам международного права, то заявлять об одностороннем выходе — бессмысленно. Это грубая ломка сложившихся отношений. Те, кто готов безоглядно следовать за США, эту позицию поддерживают», — подчеркнул Почта.

В свою очередь, доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в разговоре с RT предметно разобрал возможную мотивацию политиков, выступивших в поддержку намерения Дональда Трампа вывести США из ДРСМД.

«Что касается британского министра обороны — в силу младости лет и общей неразумности он поддерживает решения США, наверное, исходя из личных мотивов. Он не так давно опрометчиво выступал с очень некорректными высказываниями в адрес России и был поставлен на место нашими дипломатами. По всей видимости, обиду он затаил и это для него реванш. Климкин пытается напомнить о существовании и себя, и Украины, всячески громко поддерживая Трампа. С Польшей тоже всё ясно: она, видимо, рассчитывает на то, что для ракет малой дальности потребуются базы. Возможно, поляки рассчитывают на то, что базы будут на их территории», — рассказал политолог.

Как отметил эксперт, в свете заявлений президента Польши, что вопрос возможного размещения американских ракет на территории страны пока не обсуждался, создаётся иллюзия, что Варшава не имеет материальной заинтересованности и просто поддерживает Трампа в силу натовской солидарности.

Напомним, что в середине сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о существовании «реальной возможности» появления на территории страны постоянной военной базы США. Тогда же Дональд Трамп заявил, что «очень серьёзно» изучает этот вопрос: «Если они хотят сделать это, то, конечно, мы готовы поговорить об этом».

«Пока не рассматривают, а потом рассмотрят. Это большой источник прибыли, в том числе и для представителей польской элиты. Аренда базы — это одна составляющая, обслуживание — деньги значительно большие, поэтому всех интересы разные. У Польши прагматичный расчёт», — заключил Манойло.