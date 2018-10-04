Простое решение: почему США предпочитают выходить из невыгодных международных соглашений

Соединённые Штаты вышли сразу из двух договоров, чтобы не соблюдать решения Международного суда по искам от Ирана и Палестинской автономии. Этот шаг стал логическим продолжением политики Дональда Трампа по невыполнению «плохих» соглашений. Однако, по мнению экспертов, отказ соблюдать международные обязательства после их подписания является «частью политической традиции» американских президентов, начало которой ещё в прошлом веке положил Вудро Вильсон.

Советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон объявил, что США выходят из двух международных соглашений. Поводом стало обращение Палестинской автономии и Ирана в Международный суд с жалобой на политику Вашингтона. Международный суд ООН удовлетворил иск Тегерана, предписав американской стороне не вводить санкции против Ирана по сферам гуманитарной помощи и безопасности гражданской авиации.

Чтобы не выполнять решения суда, Вашингтон вышел из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции 1961 года и Договора о дружбе с Ираном 1955 года.

Однако это далеко не первый случай, когда Соединённые Штаты просто покидают международные соглашения, чтобы не выполнять их условия.

Ещё в начале своей президентской кампании Дональд Трамп заявил, что выведет США из Парижских соглашений по климату, соглашению по Транстихоокеанскому партнёрству и договору о зоне свободной торговле NAFTA. Первые два обещания Трамп выполнил, а NAFTA под давлением его администрации была пересмотрена на более выгодных для США условиях.

США разрывают договоры из-за «политизированных и необоснованных» обвинений Международного суда ООН

«Часть политической традиции»

В беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, что в отношении своих международных обязательств Вашингтон придерживается двух фундаментальных правил: сохранение глобального доминирования и защита национальных интересов. В связи с этим Соединённые Штаты позволяют себе игнорировать даже императивные нормы международного права.

«Существуют десятки примеров, когда США пересматривали международные соглашения, отказывались отвечать перед международными судебными инстанциями, развязывали войны в обход Совбеза ООН. Может показаться, что именно при Трампе это вошло в привычку. Но это не так. Подобное поведение — часть политической традиции, которую соблюдали все постояльцы Белого дома», — подчеркнул Рогулев.

По словам политолога, яркий пример типичного отношения Соединённых Штатов к международному праву — недавние угрозы Трампа и постпреда Никки Хейли в адрес ООН. Рогулёв пояснил, что в Вашингтоне вполне искренне недоумевают, как всемирная организация может не поддерживать инициативы США, получая при этом американские деньги (Соединённые Штаты являются основным донором ООН. — RT).

Также собеседник RT обратил внимание на то, что Вашингтон готов выходить из международных соглашений в угоду текущим предпочтениям главы Белого дома. В частности, Трамп не скрывал своего раздражения ядерной сделкой с Ираном, которую его предшественник Барак Обама называл главной внешнеполитической победой. Помимо этого 45-го президента Соединённых Штатов явно тяготила «излишняя благосклонность» Обамы к Палестине, считает Рогулёв.

«Логика здесь простая — американцы могут пренебречь любыми обязательствами, запретами и предписаниями, если они по тем или иным причинам противоречат государственным интересам. Нежелание США искать компромисс и учитывать чужие мнения во многом стало причиной наблюдаемой сегодня напряжённости в мире», — подчеркнул Рогулёв.

Как отмечают эксперты, история неуважительного отношения США к международным договорам насчитывает уже почти 100 лет.

Версальский договор 1919 года

28-й президент США Вудро Вильсон считается одним из архитекторов Версальского мирного договора между союзниками и кайзеровской Германией. Вильсон заявил, что подписание договора заставит государства «признать Америку спасительницей мира».

Подписание Версальского мирного договора

globallookpress.com

Однако участие США в Версальском договоре было встречено сильным сопротивлением со стороны членов конгресса, и в итоге Вашингтон его так и не ратифицировал. Кроме того, разногласия Вильсона с американским парламентом привели к тому, что Соединённые Штаты до 1921 года формально находились в состоянии войны с Германией и прекратившей своё существование Австро-Венгерской Империей.

Международная конвенция организации труда 1949 года

Конвенция, предложенная Международной организацией труда, предлагала признать право рабочих на свободу ассоциаций. Этот документ был подписан 154 государствами, включая США, однако из-за опасений распространения коммунизма среди профсоюзных организаций, так и не был ратифицирован конгрессом. Во всём мире конвенция вступила в силу в 1950 году.

Женевские соглашения от 1954 года

Версальский договор был не единственным соглашением о прекращении боевых действий, который США отказалась подписывать после первоначального согласия. Женевская конференция 1954 года была созвана для того, чтобы положить конец Корейской войне. Итоговый документ конференции подписали Советский Союз, Великобритания, Франция, Китай и Вьетнам. Несмотря на то, что США участвовала в переговорах и конференции как сторона конфликта, её соглашения представители подписывать отказались.

Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1979 года

Сегодня США известны как государство с самыми широкими взглядами на феминизм и защиту прав женщин. Однако наиболее известный международный договор по этому вопросу так и не был ратифицирован конгрессом. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин CEDAW была подписана от лица Америки президентом Джимми Картером в 1980 году. Однако недовольство конгресса политикой Картера во время энергетического кризиса привело к тому, что документ так и не был ратифицирован.

© Wikimedia

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года

Генеральная ассамблея ООН приняла соглашение о запрете ядерных испытаний в 1996 году, оно было ратифицировано 166 государствами. Этот договор так и не вступил в силу из-за восьми ключевых государств, которые его до сих пор не ратифицировали. В их число входят и США.

Киотский протокол 1997 года

Несмотря на то, что Билл Клинтон в 1997 году подписал Киотский протокол, американский сенат принял резолюцию Бёрда-Хагеля, которая фактически заявляла о том, что сенаторы не намерены ратифицировать протокол. Сменивший Клинтона на президентском посту Джордж Буш-младший в 2000 году заявил, что его администрация самым серьёзным образом относится к проблеме изменения климата, однако сам он выступает против подписания Киотского протокола, из-за опасения нанести вред американской экономике.

Билл Клинтон

Reuters

Римский статут Международного уголовного суда 1998 года

Договор о Римском статуте, который регламентировал деятельность Международного уголовного суда был создан в 1998 году. 42-й президент США Билл Клинтон подписал документ в 2000 году, однако не отправил его на ратификацию конгрессом под предлогом того, что Вашингтону нужно сперва провести наблюдение за тем, как будет вести работа суда. В 2002 году договор вступил в полную силу и был ратифицирован 60 странами. Однако сменивший Клинтона на посту президента Джордж Буш-младший сообщил ООН, что Соединённые Штаты больше не намерены участвовать в работе суда.