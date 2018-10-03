«Правовой нигилизм»: к чему может привести выход США из-под юрисдикции Международного суда ООН и из договора с Ираном

Третьего октября советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты выходят из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции 1961 года. Согласно этому документу, Вашингтон должен был разрешать все межгосударственные споры в Международном суде Организации Объединённых Наций. В свою очередь, госсекретарь Майкл Помпео объявил о выходе США из Договора о дружбе с Ираном 1955 года и обвинил Тегеран в использовании судебного органа ООН в политических целях. Эта инстанция частично удовлетворила иск Ирана к США, обязав американцев отменить ряд санкций против ИРИ. По мнению экспертов, своими действиями Белый дом разрушает основы международно-правовых отношений и последствия могут быть «самыми тяжёлыми».

Третьего октября советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США выходят из протокола к Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, который обязывает их разрешать споры с другими государствами в рамках Международного суда ООН.

«Президент принял решение о том, что Соединённые Штаты выходят из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях», — подчеркнул Болтон, отметив, что США также пересмотрят все международные соглашения, обязывающие их принимать постановления этого суда.

Болтон заявил, что причиной такого решения Белого дома стало рассмотрение в Международном суде ООН иска Палестины к США в связи с признанием Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля и перемещением туда американского посольства. Однако, отвечая на вопросы журналистов, советник признал, что «в меньшей степени» это связано с проблемой Ирана, иск которого к США был сегодня частично удовлетворён Международным судом ООН.

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Ранее 3 октября эта инстанция, рассматривающая споры между государствами, вынесла предварительное решение по иску Ирана против США, постановив, что Вашингтон должен вывести из-под антииранских санкций ряд товаров.

Несколько часов спустя госсекретарь США Майкл Помпео заявил о выходе Соединённых Штатов из Договора о дружбе с Ираном 1955 года. Именно на нарушение условий этого соглашения ссылалась иранская сторона, обращаясь в орган ООН.

«Можно было ожидать самой непредсказуемой реакции администрации Трампа, вплоть до выхода из системы международных соглашений, — прокомментировал действия США в интервью RT доцент МГИМО(У) МИД РФ, специалист по международному праву Николай Топорнин. — Они ясно дали понять, что по проблеме блокады Ирана их не интересует мнение мирового сообщества и такой компетентной инстанции, как Международный суд ООН».

В обнародованном в среду решении Международного суда ООН подчёркивается, что санкции против Ирана не должны касаться поставок на его территорию «товаров гуманитарного назначения, таких как лекарственные средства, медицинские аппараты, продукты питания и сельскохозяйственные товары, а также товаров и услуг, необходимых для обеспечения безопасности гражданской авиации».

В мае президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивавшего возможности Ирана по развитию своей атомной отрасли. Это повлекло за собой поэтапное восстановление американских санкций, приостановленных после заключения в 2015 году «ядерной сделки».

Так, с начала августа действуют ограничительные меры на покупку иранской валюты и продажу иранскому правительству долларов США, восстановлено эмбарго на поставку в Иран каменного угля, алюминия, стали, графита, программного обеспечения. Санкции также коснулись суверенного долга страны, автомобильной промышленности, экспорта самолётов и их запчастей для гражданской авиации.

Четвёртого ноября ожидается введение второй волны санкций. Она в первую очередь затронет транзакции с нефтью и нефтепродуктами. Под удар попадут также энергетическая отрасль страны в целом, порты Ирана, транспортная и судостроительная отрасли и иранский Центробанк.

«Могут себе позволить»

МИД Ирана приветствовал решение суда ООН, заявив, что оно подтверждает правоту позиции Тегерана в споре с США. Соединённые Штаты, однако, считают иначе. Так, Майкл Помпео заявил, что постановление инстанции «было поражением для Ирана», который «эксплуатирует Международный суд ООН для достижения политических целей и пропаганды».

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что считает вердикт «необоснованным».

«Мы расстроены тем, что суд не признал, что не обладал юрисдикцией, чтобы выносить какое-либо решение», — отметил Помпео.

Дворец мира в Гааге — резиденция Международного суда ООН

Reuters

При этом опрошенные RT эксперты придерживаются противоположной точки зрения.

«Решение суда ООН призвано восстановить гуманитарную справедливость», — заявил в интервью RT доцент МГИМО МИД РФ, специалист по международному праву Николай Топорнин.

По его словам, после 4 ноября Иран столкнётся с ситуацией «тотальной торгово-экономической блокады», последствия которой и стремится смягчить международное сообщество.

«Это очень важная символическая победа для Ирана», — заявил RT востоковед, политолог Саид Гафуров.

По мнению экспертов, решение США выйти из соглашений, связанных с Международным судом ООН, и Договора о дружбе с Ираном — прямое следствие промежуточного вердикта судебной инстанции.

«Это ответ на иранское обращение в суд ООН, — заявила в интервью RT политолог, востоковед Каринэ Геворгян. — Иранцы апеллировали именно к этому договору. Поэтому США сейчас решили порвать это соглашение».

Эксперты подчёркивают, что теперь, когда США вышли из-под юрисдикции органа ООН, никакие решения этого суда больше на Вашингтон распространяться не будут.

«Может, это не самое удачное и красивое их решение, но у них достаточно ресурсов и мощи, чтобы себе это позволить», — считает Геворгян.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ответ на действия США назвал администрацию Трампа «преступным режимом».

Слабые места

Сейчас для того, чтобы поставлять в Иран некоторые сельхозтовары, продовольствие, лекарства или медицинское оборудование, американские фирмы должны получать специальное разрешение в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США.

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К иностранным компаниям этот регламент не относится, но если в сделке будут участвовать подпадающие под ограничительные меры США юридические или физические лица или американские граждане, не получившие соответствующего разрешения Минфина, то иностранцы могут сами стать объектом американских санкций.

Хотя США заявляют, что сделали всё для того, чтобы жизненно важные товары могли попадать в Иран, зарубежные СМИ отмечают, что на практике из-за ограничительных мер Вашингтона исламская республика испытывает нехватку лекарств и медицинской техники, необходимой для лечения туберкулёза, онкологических заболеваний и других недугов. Не лучшим образом сказываются на закупках медикаментов из-за рубежа и санкции против финансовой системы Ирана.

В тяжёлом положении находится и гражданская авиация страны. В 1995 году США ввели запрет на поставку в Иран самолётов и запчастей к ним. Ещё в 2005 году Международная организация гражданской авиации опубликовала доклад, в котором утверждалось, что американское эмбарго представляет угрозу для авиационной безопасности в Иране, а также нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года.

Благодаря ядерной сделке у Ирана появилась возможность обновить свой гражданский флот, который преимущественно состоит из старых самолётов, закупленных ещё до Исламской революции 1979 года.

Однако размораживание американских санкций, которое усугубит финансовое положение Тегерана и возможности поставщиков проводить сделки с исламской республикой, ставит на этих планах крест. Так, Boeing уже в июне отказался выполнять свои обязательства по контрактам. На очереди европейские производители. 11 сентября итальянский авиагигант Leonardo SpAATR заявил, что будет искать новых покупателей для восьми самолётов ATR 72-600, которые должны были быть отправлены в Иран, но не попадут туда из-за санкций.

Самолёт авиакомпании Iran Air

Reuters

Кроме того, с мая Минфин США ввёл специальные ограничительные меры в отношении иранских авиакомпаний Mahan Air, Caspian Air, Meraj Air и Pouya Air, которых «уличили» в совершении рейсов в Сирию в интересах режима Башара Асада. В прошлом месяце санкции были распространены на таиландского авиаперевозчика My Aviation Company Ltd, осмелившегося сотрудничать с иранскими коллегами. Ранее по той же причине ограничительные меры были введены против ряда турецких и малайзийских компаний.

Решение суда ООН удовлетворяет Тегеран лишь частично, так как Исламская Республика Иран требует от Международного суда ООН временно приостановить введение всех американских санкций до тех пор, пока не будет вынесен окончательный вердикт по иску Тегерана против Вашингтона. Цель, о которой заявляют иранские представители, — полная отмена антииранских санкций как противоречащих международному праву.

Невозможно исполнить

Как отмечают эксперты, сегодняшние решения американского руководства в отношении международных договоров отражают «правовой нигилизм» администрации Трампа.

«Это очередной шаг американской администрации, чтобы выйти из системы договорённостей, которая сложилась после Второй мировой войны и которой все страны с разной долей критики придерживались», — отмечает Топорнин.

Дело не только в специфическом подходе нынешней американской администрации к институтам ООН — ранее советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против судей Международного уголовного суда ООН, — но и в том, что уже сам по себе выход США из СВПД противоречил международному праву, утверждает юрист. А значит, ничто не мешает Соединённым Штатам игнорировать международное право и в дальнейшем.

В 2015 году Совбез ООН поддержал СВПД специальной резолюцией, которую подписали и США. Она устанавливала особый механизм проверки ядерных объектов Ирана, в котором ведущая роль принадлежала МАГАТЭ. Только на основании этих данных можно было принимать решение по поводу будущего договора. Однако Трамп восстановил санкции, проигнорировав существование этого механизма.

«По сути, это наплевательское отношение к международному праву», — подчёркивает Топорнин.

При этом эксперты отмечают, что решение суда ООН может приободрить других участников ядерной сделки, в первую очередь европейцев. В частности, об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил сотрудник Университета Катара Лучиано Заккара.

Федерика Могерини

Reuters

В конце сентября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о стремлении создать специальный механизм для расчётов с Ираном, который бы не попадал под санкции США.

«Этот механизм нужно запустить до ноября, — считает Топорнин. — А времени не так много, европейские юристы говорят, что для отладки механизма нужно ещё не менее двух месяцев».

Президент России Владимир Путин 3 октября назвал инициативу ЕС по Ирану «запоздавшей».

Опасная позиция

По мнению экспертов, существует ещё одна причина, по которой США столь поспешно решили выйти из Договора о дружбе 1955 года, хотя ранее на протяжении 39 лет Вашингтон и не думал о его денонсации.

Дело в том, что Международный суд ООН в настоящее время рассматривает ещё один иск Ирана против США. В 2016-м году Тегеран подал на Вашингтон в суд из-за заморозки своих финансовых активов, требуя вернуть $56 млрд. Основанием для претензий послужил тот же договор 1955 года.

Как заявил в беседе с RT востоковед Саид Гафуров, нежелание возвращать деньги является одной из важнейших причин антииранского курса Трампа.

«Самое важное, конечно, активы. Весь спор идёт из-за них, всё остальное — вспомогательные вещи», — заявил Гафуров.

При этом эксперт считает, что этих денег Вашингтон не вернёт.

«На правосудие американцам наплевать, — утверждает Саид Гафуров.

Дональд Трамп демонстрирует указ о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий

Reuters

По словам Николая Топорнина, позиция США, ставящих свои интересы выше всех остальных, крайне опасна, и не только для Ирана.