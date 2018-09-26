Выйти из-под контроля: готова ли Европа торговать с Ираном в обход требований США

Россия настаивает на сохранении ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по противодействию распространению оружия массового уничтожения. Министр отметил, что последствиями разрыва договора с Тегераном может стать рост напряжённости на всём Ближнем Востоке. Против антииранских санкций США выступили и другие участники сделки, а Евросоюз пообещал до ноября разработать механизм расчётов с контрагентами из Ирана в обход американских ограничительных мер.

Выход США из ядерной сделки с Ираном создаёт серьёзную угрозу, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Тегеран соблюдает обязательства, взятые в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Россия убеждена в необходимости сохранить СВПД, над чем мы сейчас активно работаем вместе с Ираном, Китаем, Евросоюзом. В противном случае мы можем столкнуться с ростом напряжённости на всем Ближнем Востоке, чреватым рисками для региональной стабильности и режима нераспространения», — подчеркнул Лавров.

Ране замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя ситуацию с ядерной сделкой и американскими санкциями, призвал США идти по пути диалога и поиска взаимоприемлемых решений. Он заметил, что Вашингтон угрожает вводить санкции не только против Тегерана, но и против его экономических партнёров.

«Второй день подряд из Нью-Йорка от высших должностных лиц США доносятся угрозы, адресованные не только правительству Исламской Республики Иран, но и всем другим странам, включая экономических операторов из этих стран, которые готовы и настроены развивать законное экономическое взаимодействие с иранским партнёрами​​​», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что Россия и другие государства работают над созданием условий для продолжения торговых операций с Ираном. Они намерены продолжить сотрудничество с Тегераном и в ноябре — после того, как против исламской республики будут введены американские санкции.

«Мы, тем не менее, призываем американскую сторону всё-таки взвесить плюсы и минусы от продолжения этой политики. Действующее соглашение с Ираном — СВПД — выполняет своё предназначение, обеспечивая надёжный международный контроль за ядерной деятельностью Ирана в соответствии с самыми высокими стандартами», — добавил замминистра.

Против антииранских санкций, в частности, высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Выступая в рамках Совбеза ООН, он отметил, что решение проблемы иранского ядерного оружия не может сводиться к санкциям, и СВПД остаётся основным средством разрешения кризиса.

«Я полагаю, что мы должны вместе построить для урегулирования этого кризиса долгосрочную стратегию, которая не может сводиться к политике санкций и сдерживанию. Несмотря на то, что серьёзный кризис доверия был порожден новым введением США экстерриториальных санкций, Тегеран продолжает соблюдать взятые обязательства», — подчеркнул он.

Противодействие Европы

Напомним, СВПД был подписан между Ираном и шестью странами-посредниками — пятью членами Совбеза ООН и Германией — в июле 2015 года. Он предусматривал снятие части санкций против Тегерана в обмен на отказ исламской республики от военной ядерной программы.

В мае 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении всех ограничений. Часть ограничительных мер была введена 7 августа. Дополнительные санкции вступят в силу 5 ноября.

25 сентября представители России, Китая, Франции, Германии и Великобритании договорились создать специальный механизм для торговли с Ираном в обход американских санкций. Готовность поддержать эти усилия выразила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Брюссель планирует создать специальную структуру, которая на законных основаниях проводить финансовые операции с Тегераном. Кроме того, для обхода санкций в ЕС намерены использовать бартерную систему.

В ответ Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН​​​, призвал «держать в изоляции иранский режим, пока продолжается агрессия». В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео назвал ведение торговли с Ираном в обход санкций США контрпродуктивным.

Замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон отметила, что Соединённые Штаты продолжат работу с европейскими странами, чтобы добиться от них поддержки санкций против Ирана.

«Мы продолжим диалог с Евросоюзом, с европейскими партнерами​​​. Это важная часть нашей политики и дипломатии», — цитирует Томпсон РИА Новости.

Другая епархия

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT заметил, что, несмотря на противодействие Вашингтона, позиция ЕС так и не изменилась.

«Санкции действуют не просто на госструктуры, но и на частный бизнес. Европейский бизнес, конечно, попадёт под эти санкции и будет стараться минимизировать эти потери и уходить из Ирана. Но какие-то возможности есть, и я думаю, что европейские страны их будут использовать. У каждой меры есть свои ограничения», — подчеркнул эксперт.

Также по теме Одиночество Вашингтона: как страны — участницы СВПД намерены торговать с Ираном в обход санкций США Страны — участницы СВПД договорились создать специальный механизм для торговли с Ираном в обход американских санкций. К такому решению...

Европа уже бросала вызов США, когда американцы собирались вторгаться в Ирак, однако Вашингтон к позиции союзников не прислушался, напомнил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Бросит ли Европа вызов американскому давлению? На словах бросают постоянно, но на практике это редко случается. Будет ли дальше давить Трамп? То, что он будет давить на Иран — это определённо. Вопрос именно в трансатлантическом единстве. Евробюрократия считает, что Трамп — временное явление, и скоро будет либо импичмент, либо неизбрание, а пока лучше согласиться с политикой Трампа. То есть набраться терпения, переждать, а потом курс возобновится. Такая точка зрения доминирующая», — отметил в разговоре с RT политолог.

При этом Рогулёв считает, что механизм противодействия американским санкциям у европейских стран есть.

«Торговля нефтью происходит в долларах, все расчёты проходят через американские банки. Такую торговлю контролировать ничего не стоит, но если торговля переходит в другую валюту, скажем, в евро, и для этого используются другие системы, что могут сделать США? Это уже другая епархия, они тут бессильны», — добавил эксперт.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев уверен, что в условиях отсутствия поддержки со стороны других участников СВПД санкции работать не будут.

«Американские санкции без европейских — это пустая вещь. В условиях, когда остальные страны пытаются поддерживать, пусть и усечённые, но какие-то отношения с Ираном, санкции действуют наполовину и своей цели достигать не будут», — подчеркнул он.

Отвечая на вопросы после министерской встречи по Сирии, организованной на полях Генассамблеи ООН, Федерика Могерини подтвердила, что ЕС намерен создать механизм расчётов с Ираном в обход американских санкций до ноября.