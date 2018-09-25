Могерини: участники сделки с Ираном заявили о выполнении Тегераном её условий
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Могерини зачитала совместное заявление России, Великобритании, Германии, Китая и Франции. В нём говорится, что иранские власти «в полной мере выполняют свои обязательства, касающиеся ядерной сферы».
Она также указала, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.
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