Могерини: участники сделки с Ираном заявили о выполнении Тегераном её условий

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, что страны, участвующие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по Ирану подтвердили, что иранская сторона выполняет условия договора.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Могерини зачитала совместное заявление России, Великобритании, Германии, Китая и Франции. В нём говорится, что иранские власти «в полной мере выполняют свои обязательства, касающиеся ядерной сферы».

Она также указала, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.

Ранее в Белом доме заявили, что новые санкции против Ирана будут более жёсткими, чем те, которые действовали прежде.

Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия Евросоюза в ситуации с санкциями против Ирана.