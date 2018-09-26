«США будут идти по пути дальнейших санкций, жёстких как никогда»: Трамп о политике Вашингтона в отношении Тегерана

В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа. Главная тема — противодействие распространению оружия массового уничтожения. Предполагается, что одной из центральных тем будет вопрос ядерной программы Ирана, а также денуклеаризация Северной Кореи и ситуация в Сирии. В заседании примут участие пять постоянных членов СБ ООН и десять непостоянных. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.