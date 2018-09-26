«США будут идти по пути дальнейших санкций, жёстких как никогда»: Трамп о политике Вашингтона в отношении Тегерана

Короткая ссылка
RT
В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа. Главная тема — противодействие распространению оружия массового уничтожения. Предполагается, что одной из центральных тем будет вопрос ядерной программы Ирана, а также денуклеаризация Северной Кореи и ситуация в Сирии. В заседании примут участие пять постоянных членов СБ ООН и десять непостоянных. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить