Одиночество Вашингтона: как страны — участницы СВПД намерены торговать с Ираном в обход санкций США

Страны-участницы СВПД договорились создать специальный механизм для торговли с Ираном в обход американских санкций. К такому решению накануне пришли главы МИД России, Германии, Франции, Великобритании и Китая. Эту позицию поддержал и Брюссель. Среди возможных обходных манёвров аналитики называют бартер, отказ от расчётов в долларах в пользу национальных валют и золота. Эксперты считают, что выработанные методы в будущем могут быть задействованы не только в отношении ИРИ, но и других стран, которые находятся под санкционным давлением Вашингтона. Почему мировое сообщество сплотилось по иранскому вопросу, разбирался RT.

Страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) намерены создать специальный механизм для ведения расчётов с иранской стороной в обход американских санкций. Соответствующее заявление сделали накануне представители России, Китая, Франции, Германии и Великобритании по итогам переговоров.

Участники министерской встречи, состоявшейся на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН отметили, что экстерриториальные санкции США, направленные против Ирана и его экономических партнёров, носят нелегитимный характер. Страны-участницы СВПД готовы предпринять активные усилия для того, чтобы обеспечить Тегерану доступ на международный торговый и финансовый рынок.

«Участники приветствовали практические предложения по поддержанию и развитию каналов оплаты, в частности инициативу создания механизма специального назначения (Special Purpose Vehicle) для облегчения платежей, связанных с экспортом Ирана, включая нефть», — говорится в заявлении, сделанном по итогам встречи.

Поддержать эти усилия стран-участниц СВПД уже выразил готовность Евросоюз. Как отметила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, решение о создании механизма для обхода санкций США в отношении ИРИ уже принято, странам предстоит выработать конкретные механизмы для его реализации.

Федерика Могерини

Reuters

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В частности, для осуществления сделок с иранскими контрагентами Брюссель планирует создать специальную структуру. Это юрлицо сможет на законных основаниях проводить финансовые операции с ИРИ. Таким образом, европейские компании смогут остаться на иранском рынке не опасаясь потерять контракты с другими партнёрами, пояснила Могерини.

Также в ЕС намерены использовать для обхода санкций США бартерную систему обмена. Аналогичный опыт уже есть — ранее Иран применял бартерный механизм для обхода санкций.

Европейские мотивы

Отметим, что о намерении продолжить торговлю с Ираном, невзирая на угрозы со стороны США, говорил в своё время Пекин. Об этом летом заявлял официальный представитель китайского Министерства коммерции Гао Фэн.

«Мы продолжим поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном без нарушения своих международных обязательств», — заявил китайский чиновник.

Аналогичную позицию занимает и Москва, как отметил 12 сентября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, санкции США в отношении ИРИ являются экономическим шантажом и сознательным подрывом СВПД.

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Однако эксперты особое внимание уделяют именно позиции Евросоюза, так как Россия и Китай ранее уже заявляли о том, что не намерены прислушиваться к угрозам США и расторгать торговые связи с ИРИ.Что касается ЕС, то хотя выход США из СВПД подвергся критике Брюсселя с самого начала, до практических мер по защите сделок с ИРИ дело пока не доходило, напомнила в интервью RT заведующая сектором Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова.

«В Иране с мая ждали от Европы каких-то реальных действий в поддержку заявлений о несогласии с Вашингтоном по ядерной сделке. За это время ряд европейских компаний уже успели выйти из контрактов с иранской стороной, например, Total отказалась от разработки газового месторождения Южный Парс, и это не единственный пример», — пояснила эксперт.

Говоря о мотивах Евросоюза, доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова отметила большую заинтересованность европейцев в иранских углеводородах.

«Главная задача ЕС — диверсификация импорта энергоносителей, эта мысль является ключевой для европейцев. А Иран очень подходит на роль поставщика в силу своего географического положения», — подчеркнула Андронова.

«Крестовый поход» Трампа

История американских санкций против Ирана насчитывает не одно десятилетие — экономические ограничения были введены США сразу после Исламской революции 1979 года в качестве ответа на захват американского посольства в Тегеране радикально настроенными студентами. Впоследствии санкции последовательно ужесточались, в 1996 году в США был принят закон, запрещающий любым компаниям инвестировать в нефтяную отрасль Ирана средства свыше $20 млн. Компания-нарушитель санкций лишалась права экспортировать оборудование на американский рынок, получать кредиты в банках США, приобретать долговые обязательства американского правительства и т.д. В 2000-х годах против ИРИ были также введены санкции ООН.

Летом 2015 года по итогам продолжительных переговоров пять государств-постоянных участников Совбеза ООН, Германия и Иран подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По условиям сделки Тегеран отказался от планов по созданию собственного ядерного арсенала, в обмен на это остальные участники сделки гарантировали ИРИ отмену экономических санкций.

Переговоры по иранской ядерной программе, Вена, 2015 год

Reuters

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Однако США недолго оставались привержены договорённостям. Ещё во время своей предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп активно критиковал ядерную сделку: по мнению политика, заключение договора было большой ошибкой администрации Барака Обамы, так как СВПД позволил Ирану укрепить свою экономику и позиции в регионе.

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Введение новых санкций против ИРИ стало одной из первых мер Белого дома после того, как его хозяином стал Трамп. 3 февраля 2017 года США внесли ряд иранских компаний и физлиц в санкционный список, обвинив иранскую сторону в спонсировании терроризма и нарушении режима нераспространения ЯО. В мае 2018 года США окончательно вышли из СВПД и приступили к введению новых санкций против ИРИ.

Кроме того, в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), подписанном Трампом в августе прошлого года, США могут прибегать к вторичным санкциям против иностранных компаний за работу на иранском рынке. При этом американская администрация игнорирует выводы МАГАТЭ, которое не раз подтверждало, что Тегеран полностью соблюдает условия ядерной сделки.

Обходные манёвры

Действия США крайне невыгодны европейскому бизнесу, отмечают эксперты. После подписания «ядерной сделки» с Тегераном европейские страны приложили большие усилия для реставрации экономических связей с ИРИ. А в результате американского демарша под угрозой срыва оказались многомиллиардные контакты. Например, европейский авиастроительный гигант Airbus заключил в 2016 году сделку на поставку в Иран самолётов общей стоимостью в $25 млрд. В том же году Тегеран подписал с европейскими компаниями ряд контрактов в нефтегазовой сфере.

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Из-за американских санкций европейский бизнес рискует потерять Иран не только в качестве экспортёра, но импортёра. Только французский экспорт в ИРИ за прошлый год составил € 1,5 млрд, итальянский — €1,7 млрд. Также ряд крупных европейских корпораций заключил с иранской стороной долгосрочные контракты на строительство газотранспортной и дорожной инфраструктуры, поставку высокотехнологичного оборудования и т.п.

При этом у Ирана уже есть некоторый опыт по обходу американских санкций, отмечают эксперты. Для чего существует достаточно широкий набор инструментов: это и переход на расчёты в национальных валютах с зарубежными торговыми партнёрами, и проведение бартерных сделок. Например, до подписания СВПД Иран поставлял нефть в КНР за юани, полученную выручку ИРИ пускала на закупку китайских товаров и услуг. Аналогичные торговые схемы действовали в отношениях с Турцией и Индией. Сегодня переговоры об отказе от доллара при взаимных расчётах уже ведутся между Тегераном и Москвой. Кроме того, Иран успешно реализовывал сделки, где в качестве платёжного средства выступало золото — такие операции ранее осуществлялись между ИРИ и Турцией.

Сейчас Тегеран ведёт переговоры об обмене нефтепродуктов на золото с африканскими государствами, об этом ранее сообщил журналистам представитель Совета по экономическому сотрудничеству между Ираном и Африкой Хасан Хосроверди.

В июле этого года в иранском парламенте даже был сформирован специальный комитет по вопросам бартерных сделок.

«Мы не можем использовать доллары и евро (для продажи нефти) из-за банковских проблем. Поэтому мы будем импортировать товары у стран, которые покупают нефть, таких как Индия, Китай и Южная Корея, как это было во время предыдущего раунда санкций», — заявили в иранском Меджлисе.

Иранский нефтяной танкер

© ATTA KENARE / AFP

Правда, эксперты скептически оценивают эффективность бартерной торговли. Как пояснила Инна Андронова, бартерная система может просуществовать какое-то время, но чисто технически выстроить такую схему на продолжительный период очень сложно.

Похожей точки зрения придерживается и Нина Мамедова.

«Бартер — не самый лучший вариант, хотя страны и заявляют о таких планах, реализовать это на практике не всегда возможно, — подчеркнула эксперт. — Удачным примером, наверное, можно назвать отношения Ирана и ОАЭ, которые являются основным экспортёром в ИРИ. Но все же понимают, что ОАЭ, по большому счёту, нечего поставлять на экспорт, просто эмираты выступают в роли торгового посредника».

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При этом никто не может гарантировать, что США не введут санкции и против тех структур, которые будут задействованы в «обходе» американских санкций.

«Сейчас сложилась ситуация цугцванга, когда на любое действие будет следовать ответ Вашингтона, — подчеркнула Андронова. — Американская сторона, разумеется, не сможет не заметить, что Иран экспортирует нефть: прежде всего, нефтяные танкеры, которые будут её перевозить, просто невозможно спрятать, и создаваемое юрлицо станет первоначальным звеном, которое будет получать эти поставки. А вот дальнейшие маршруты поставок придётся либо засекречивать, либо выводить их сразу на государственные структуры».

Эксперт не исключила, что одним из оптимальных вариантов действий для Тегерана и его торговых партнёров может стать отказ от расчётов в долларах и переход к торговле за национальные валюты.

В любом случае готовность западных стран перейти к активным действиям для защиты своих экономических интересов от американского давления является очень позитивным явлением, подчёркивают эксперты.